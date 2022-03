Nachschlag: Argumente zurechtlegen

Michael Kappeler/dpa Die neue Außenministerin zu Besuch bei Deutschlands Statthalter in Bosnien-Herzegowina (l., 10.3.2022)

Die Ansicht, der Krieg gegen Jugoslawien sei wegen ethnischer Konflikte geführt worden, wird auch dieser Tage hartnäckig reproduziert. »Im Gegensatz zu vor 30 Jahren« wolle in der Region keiner Krieg, erklärt der Hohe Repräsentant der Vereinten Nationen für Bosnien-Herzegowina, Christian Schmidt (CSU). Allerdings habe ein Vertreter im Staatspräsidium der Republika Srpska sich über die von Bosnien-Herzegowina unterstützte UN-Resolution zur Ächtung des Krieges in der Ukraine mokiert. Schmidt, der im Streitfall das Recht hat, Amtsträger im Land zu überstimmen, schließt nicht aus, bei Umschlagen der Stimmung, »auch zu exekutiven Maßnahmen« zu greifen. Die von Russland kritisierte militärische Präsenz wurde bereits »ein Stück hochgefahren«. Aktuell seien 1.200 Soldaten der »internationalen Gemeinschaft« vor Ort. Im November stehe eine Verlängerung an. Den Besuch der deutschen Außenministerin am Donnerstag nehme man daher zum Anlass, »sich die eigenen Argumente (…) gemeinsam zurechtzulegen«. (sk)