»Beim Schreiben etwas riskieren«

Carolin Krahl Am besten ständig nachfragen: Kaska Bryla

Ihr zweiter Roman »Die Eistaucher« spielt auf zwei Ebenen: Auf der Gegenwarts­ebene betreibt Sasa einen Campingplatz und begegnet dort einem seltsamen Gast, und je näher sich die beiden dann kommen, um so intensiver werden Sasas Erinnerungen an die Ereignisse eines längst vergangenen Herbstes. Wie ist es zu dieser Erzählstruktur gekommen?

Es war mir ein Anliegen, einen Prozess der Radikalisierung nicht nur aus dem Moment seines Entstehens heraus zu erzählen, sondern auch im nachhinein aus der zeitlichen Distanz von zwanzig Jahren. Während der Prozess der Radikalisierung quasi ein vorwärtsgewandter ist, vollzieht sich das Erinnern rückwärts, weil es ja von Verdrängungen durchsetzt ist. Aus diesem Gedanken heraus ergibt sich auch die Nummerierung des Inhaltsverzeichnisses.

Ihre Hauptfiguren lernen sich auf einer katholischen Privatschule kennen, freunden sich an und erleben schließlich fast am Ende des Romans einen polizeilichen Übergriff, zu dem sie sich verhalten müssen und der schließlich bei zwei Figuren zu dieser Radikalisierung führt. Wussten Sie von Beginn an, worauf Sie zuschreiben, oder hat sich das erst während des Schreibens ergeben?

Ich wusste, dass sie sich auf diesen Übergriff zubewegen. Aber ich wusste weder, wie sie dorthin kommen, noch, wie sie dann damit umgehen würden – weil ja der Weg dorthin und das Danach eben jene Prozesse waren, denen ich in diesem Roman nachgehen wollte. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich das Ergebnis bereits gekannt hätte. Ich denke, so etwas würden die Lesenden auch spüren. Und zumindest mir geht es so, dass ich mich als Leserin emotional nicht auf etwas einlassen kann, wenn mir die Autorin oder der Autor dazu schon eine Haltung suggeriert. Wenn ich spüre, dass die Autorin nicht bereit war, beim Schreiben etwas zu riskieren, dann bin ich als Leserin auch nicht zu einem Risiko bereit.

Genau wie in Ihrem ersten Roman »Roter Affe« spielen auch in »Die Eistaucher« viele migrantische Figuren eine Rolle. Aber das ist natürlich nur ein Aspekt ihrer Identität, gleichzeitig skaten sie, schreiben Gedichte, sind mathematisch begabt … Wieviel wissen Sie über Ihre Figuren, ehe Sie mit dem Schreiben beginnen?

Meine Hauptfiguren entstehen auf unterschiedlichen Ebenen. Zuerst versehe ich sie mit Lebensumständen, die mir entweder bereits sehr vertraut sind oder die ich gut recherchiere. Dann suche ich in mir nach den Anteilen dieser Figuren und intensiviere das im Zuge des Schreibens. Mit den Nebenfiguren verfahre ich ähnlich, nur abgeschwächter. Es ist für mich der zeitaufwendigste und emotional belastendste Aspekt bei der Entstehung eines längeren Textes, da sich aus der Entwicklung der Figuren auch Handlungen ergeben, die ich möglicherweise selbst ablehne oder verurteile, aber während des Schreibens als das, was sie sind, stehenlassen muss. Zumindest ist das mein Anspruch, diese Bewertung offenzulassen, sie quasi den Lesenden zu überlassen. Das finde ich teilweise unerträglich, mich dann für eine bestimmte Zeit, die es braucht, davon nicht distanzieren zu dürfen.

Wovon hätten Sie sich bei »Die Eistaucher« gern distanziert?

Sasas Perspektive hat mir zeitweise zugesetzt, auch weil ein Teil von mir sich sehr gewünscht hat, dass sich die Geschichte anders entwickelt. Aber das hätte einfach nicht gestimmt. Dann hätte ich den Figuren und dem Verlauf meinen persönlichen Willen aufgezwungen, und das zu tun, hätte sich verlogen angefühlt.

Als Redakteurin der Literaturzeitschrift PS – Politisch Schreiben/Anmerkungen zum Literaturbetrieb arbeiten Sie in einem Kollektiv, und Sie leben auch in einem Kollektiv. Inwiefern ist auch das Schreiben eines Romans für Sie ein kollektiver Akt?

Natürlich bin ich der Meinung, dass jegliche Literatur auf anderer Literatur aufbaut – ebenso, wie ich glaube, dass meine Umgebung und meine Lebensumstände sich in große Teile meiner Literatur übersetzen. Während aber in »Roter Affe« recht viele Menschen während des Schreibprozesses mitgelesen haben, waren es bei »Die Eistaucher« in erster Linie meine Lektorin Jessica Beer und meine Redaktionskollegin Yael Inokai. Ich hatte bei »Die Eistaucher« kein Bedürfnis nach unterschiedlichstem Feedback, wahrscheinlich, weil der Prozess mit meiner Lektorin intensiv genug war. Ihren Erwartungen nachzukommen empfand ich für »Die Eistaucher« als völlig ausreichend.

Gibt es für Sie weitere Unterschiede zwischen dem ersten und dem zweiten Buch? Ist beispielsweise die Aufregung eine andere?

Die Aufregung vor dem Erscheinen von »Die Eistaucher« und den Reaktionen ist zwar auch groß, aber doch sehr anders. Bei »Roter Affe« hielt ich eine Woche nach dem Erscheinen die erste Rezension meines Lebens in den Händen, das war total überwältigend. Überhaupt geschah alles zum ersten Mal, und ich kam mir bisweilen auch ausgeliefert und überfordert vor. Dazu kam das erste Jahr der Pandemie, ich hatte gerade mal drei Lesungen live. Vieles daran war recht traurig, und die Arbeit an »Die Eistaucher« hat mich über Wasser gehalten.

Was haben Sie in den zwei Jahren seit Erscheinen Ihres ersten Romans über den Literaturbetrieb gelernt, was Ihnen vorher noch nicht bewusst war?

Was ich zwar theoretisch schon vor dem ersten Buch wusste, aber doch jetzt erst wirklich weiß: Dass eine am besten ständig nachfragt, sich erkundigt, noch einmal nachfragt, diskutiert, streitet, sich mit anderen Autor*innen austauscht, besonders über die finanziellen Gegebenheiten, ganz gleich, ob es sich um Vorschüsse, Verlagsmarketing oder Lesehonorare handelt. Wenn eine da nicht auf Antworten besteht, wird ihr gar nichts transparent gemacht.