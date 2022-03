Der Sache nicht gewachsen

Petra Schneider/stock&people/imago Viel zu früh gestorben: Christoph Schlingensief (1960–2010)

Der Begriff Scheitern hat in den letzten Jahren eine erstaunliche Wandlung vollzogen. War die Niederlage zuvor höchstens in pädagogischer Hinsicht positiv besetzt, als Moment des Lernens und der Reflexion über die eigenen Stärken und Schwächen, ist sie mittlerweile zu einer narrativen Ressource avanciert. Nur dem, der die Tiefen kennt, nimmt man auch die Befähigung zum Glück ab. Nur wer auch mal ganz unten war, kann wirklich Erfolg für sich beanspruchen. Die Startupszene hat diese Wende vorangetrieben, eine ökonomische Nische, in der Unternehmen schnell kommen und wieder verschwinden, in dem die Tragik mithin zum Tagesgeschäft gehört und wiederum in vermarktbare Produkte überführt werden muss: namentlich in zahllose Ratgeber über das »richtige« Scheitern, in sogenannte »Fuckup-Nights«, in denen Gescheiterte Vorträge halten, in vollumfängliche »Mindsets«, die auch das beinhalten, was Heidi Klum »personality« nennt.

Das viel genannte Motto dieser Bemühungen jedoch stammt von einem Künstler: Christoph Schlingensief gründete 1998 eine Satirepartei und bewarb sie mit dem ironischen Slogan »Scheitern als Chance«. Erwähnung findet Schlingensief allerdings mit einem anderen Werk, sein Operndorf in Burkina Faso, in Thomas von Steinaeckers Band »Ende offen – Buch der gescheiterten Kunstwerke«. Steinaecker hat eine immense Fülle an Material zu seinem Thema gesammelt. Er stellt viele wie Schlingensief früh verstorbene Künstler und ihre unvollendeten Werke vor: darunter Literaturnobelpreisträger Albert Camus, der 46jährig bei einem Autounfall umkam, ein unfertiges Manuskript bei sich tragend; Mozart, der über der Arbeit an seinem legendären Requiem starb; Robert Musil und sein unabschließbares Romanprojekt »Der Mann ohne Eigenschaften«.

Der Tod verhinderte hier die volle Entfaltung der Kunst. Anders gewendet darf man Kunst als eine Aufgabe verstehen, die zwangsläufig ihren Ausführenden übersteigt, in deren Versuch also das Scheitern bereits inbegriffen ist. Plastisch wird diese Sichtweise an der Agenda des Dada-Künstlers Kurt Schwitters. Er wollte die ganze Welt in Kunst verwandeln. Seine Merzbauten, installative Collagen, die Räume und ganze Häuser einnahmen, fielen dem Krieg und der Vertreibung seines Schöpfers in der Nazizeit zum Opfer. Ein Merzhaus wurde von einer Bombe zerstört, eine Merzhütte ging in Flammen auf, eine weitere blieb unvollendet, weil auch Schwitters nicht genug Lebenszeit blieb.

Aber nicht nur die Schwäche des Fleisches kapituliert vor der Größe der Kunst, oft sind Künstler ihr charakterlich oder mental nicht gewachsen. Zwar können sie Großes denken, es aber nicht ins Werk setzen. Der Regisseur Orson Welles knüpfte nie wieder an »Citizen Kane« an, auch weil er, wie Steinaecker beschreibt, ständig an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitete und sein Interesse oft im entscheidenden Moment wieder versiegte. Höhere Mächte, zumindest aber die Beatles, dürften hingegen schuld daran sein, dass Brian Wilson, Mastermind der Beach Boys, die Arbeit am revolutionären Album »Smile« abbrach. Sein Scheitern an dieser Arbeit läutete auch den persönlichen Abstieg Wilsons ein. Er versank in Depressionen und Drogensucht, arbeitete kaum noch und begab sich in die Abhängigkeit von einem windigen Therapeuten.

Doch nicht immer scheitern die Künstler an ihrer Aufgabe, mitunter ist es auch die Welt, die sich ihrer Formwerdung verweigert. Terry Gilliams Verfilmung des Don Quixote-Stoffs wurde von allen Seiten torpediert: Kampfflugzeuge flogen über den Drehort, hinzu kamen unvorhergesehene Wetterverhältnisse und die Verletzung seines Hauptdarstellers. Gilliam drehte den Film viele Jahre später zwar doch noch, Legendenstatus hatte da aber schon längst ein Dokumentarfilm über den ersten, vom Schicksal verfluchten Versuch erlangt. Hier ergibt sich noch eine Wende in dieser Geschichte, fast ein Happyend. In ihrem Scheitern erweist sich nicht nur die Größe der Kunst schlechthin. Das Scheitern kann selbst zum Werk werden und das erstrebte Ideal sogar übertreffen.