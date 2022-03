Wirtschaftskrieg kostet

EUTERS/Maxim Zmeyev Anfang vom Ende der Globalisierung: McDonald’s hat sich aus Russland verabschiedet

Thomas Friedman, Kommentator der New York Times und Propagandist freier Weltmärkte, brachte den Siegeszug des US-Imperialismus nach 1990 auf die griffige Formel: Staaten, in denen McDonald’s beheimatet ist, führen keinen Krieg gegeneinander. Diese Zeiten sind vorbei. Die Chefs der Frittenbude haben Russland den Rücken gekehrt; die umfassenden Wirtschaftssanktionen des Westens sind der Anfang vom Ende der Globalisierung.

Investmentbanker beziehen sich dieser Tage auf die Strategie von John Maynard Keynes, der 1940 in seinem Aufsatz »How to Pay for the War« (»Wie der Krieg zu bezahlen ist«) den britischen Schatzkanzler auf eine langwährende kriegerische Auseinandersetzung mit Nazideutschland vorbereitete. Darin schrieb Keynes, der Sieg werde davon abhängen, die britische Wirtschaftskraft so zu organisieren, dass die »Exkommunikation eines reuelosen Feindes aus dem Handel und der Gesellschaft der Welt auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten werden kann«.

Der Westen hat die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Die russische Wirtschaft wurde binnen weniger Tage nach dem Einmarsch in der Ukraine isoliert. Seither zerbricht sich die Troika aus IWF, USA und EU den Kopf, wie der Fluchtkorridor für russische Kapitalströme nach Osten geschlossen werden kann. Beijing soll am EU-China-Gipfel am 1. April sanften Druck erfahren. Dem früheren Chefvolkswirt des IWF, Kenneth Rogoff, geht es um die Signalwirkung der Sanktionen: Das Einfrieren der russischen Notenbankreserven wertet er als »eine völlig neue Qualität«. Die Zahlungsfähigkeit des Staates an den Weltfinanzmärkten wurde auf Ramschniveau herabgestuft. »Andere Länder werden das sehr aufmerksam beobachten«, sagte Rogoff dem Handelsblatt. China werde die Geschlossenheit des Westens gebührend zur Kenntnis nehmen. Beijing könne ja gerne mal versuchen, seine hohen Devisenreserven in Kryptowährung einzutauschen.

Den Wirtschaftskrieg gegen Putin lässt sich der Westen was kosten. Allen voran müssen die ärmsten Länder bluten. Die Preissteigerungen für Agrarimporte dürften in Nordafrika kurzfristig um bis zu ein Viertel anziehen. In Deutschland können Spediteure nicht mehr mit den hohen Spritpreisen mithalten. Unternehmen überlegen, wegen Energieengpässen zumindest vorübergehend ihre Industrieanlagen abzuschalten. Medienberichten zufolge bastelt die Bundesregierung bereits an einem »Russland-Schutzschirm« für Konzerne. Verluste, die sie wegen der Sanktionen einbüßen, sollen ausgeglichen werden. Geld für Beschäftigte und Erwerbslose ist dann keins mehr da. Und das, wo die Preissteigerungen für Nahrungsmittel und Gasimporte schon bald prozentual zweistellig werden dürften. Deutschland ist auf dem direkten Weg in die Rezession. Die »Friedensdividende« (Rogoff) ist aufgezehrt, jetzt sind Kriegsanleihen gefragt.