»Es liegt daran, wer die Technik produziert«

Musquiqui Chihying Szene aus dem Film »The Lighting« von Musquiqui Chihying

In Ihrem Film »The Lighting« machen Sie deutlich, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe infolge falscher Kameraeinstellungen falsch belichtet werden oder die Gesichtserkennung nicht funktioniert. So reproduziert die Technik gesellschaftliche Machtverhältnisse. Warum ist das überhaupt so?

Ich bin in Togo zusammen mit Gregor Kasper, dem Produzenten von »The Lighting«, auf das Thema gestoßen. Wir haben da häufig Werbung für ein neues Smartphone gesehen. Später haben wir herausgefunden, dass man es überall in Afrika kaufen kann, aber auch nur dort. Hersteller ist eine chinesische Firma aus Shenzhen. Das Handy ist so beliebt, weil es einen neuen Algorithmus benutzt, der in Taiwan entwickelt wurde. Der Hersteller wirbt damit, dass das Handy auf den Fotos die Hautfarbe heller machen kann. Das ist interessant, denn das bringt uns zurück zu dem alten Thema der Bildproduktion und der Problematik, dunkle Hautfarben richtig abzubilden. Zwischen den 1940er und 1990er Jahren hatte der analoge Film von Kodak dieses Problem. Kodak hat in den 90er Jahren einen verbesserten Film herausgebracht. Interessant ist aber, dass unsere heutigen Digitalkameras wieder dieses Problem haben. Es liegt also nicht daran, wie wir unsere Technik verbessert haben, sondern wer diese Technik produziert.

Sie sprechen im Film mit einem Vertreter des Entwicklers, der an dem neuen Algorithmus für die Handykameras gearbeitet hat.

Ja, er hat meine Kritik an der Diskriminierung durch Kameras genau verstanden. Denn er versteht sich ja als jemand, der das ändert. Ich habe ihn gefragt, wie genau er den neuen Algorithmus entwickelt. Er sagte, dass er selbst nie in Afrika gewesen sei, aber ein großes Bildarchiv von Gesichtern mit dunkler Hautfarbe als Ressource für den Algorithmus brauche. Seine Firma habe deshalb überall im Internet Bilder gesammelt und selbst Mitarbeiter aus Afrika gebeten, Fotos von den Leuten auf der Straße zu machen, um das Archiv zu füllen.

Heißt das, dass das Problem mit der Kameratechnik damit aus der Welt ist?

Es ist besser geworden, aber das Problem besteht weiterhin. Wenn wir in die Filmindustrie schauen, sehen wir dort das gleiche Thema. Wenn Schauspieler mit dunkler und mit heller Hautfarbe zusammen spielen, fokussiert die Kamera immer auf die hellere Farbe. Für den Film »Black Panther« aus dem Jahr 2018, in dem hauptsächlich schwarze Schauspieler auftreten, haben sie extra eine neue Kamera benutzt, die in der dunkleren Umgebung besser filmen kann.

Sie haben auch mit Filmemachern in Togo gesprochen, die dieses Problem kennen. Wie geht man dort mit den Schwierigkeiten um?

Der Regisseur Felix Agboka sagte mir, dass man eigentlich grundlegend an die Sache herangehen müsste. Die Originaleinstellung, mit der wir heute Bilder machen, basiert auf einer hellen Umgebung. Aber die Kameras könnten genauso gut von vorneherein an die dunklere Umgebung angepasst sein.

Dieses grundsätzliche Problem ist ja keines, das nur Afrika betrifft. Wann immer Menschen mit dunkler Hautfarbe vor der Kamera stehen, taucht die Schwierigkeit auf. Auch in Hollywood.

Da gibt es diese Geschichte mit Jean-Luc Godard. Er wurde 1977/78 nach der Unabhängigkeit Mosambiks von der neuen Regierung dort eingeladen, eine eigene Filmabteilung für Propagandazwecke aufzubauen. Godard hat damals mit Kodak gearbeitet und in Mosambik festgestellt, dass er den Film nicht benutzen kann, weil die Menschen nicht zu erkennen waren. Es war alles zu dunkel. Das hatte er vorher nie erlebt. Damals ist ihm klargeworden, dass Filmmaterial nicht neutral ist. Wörtlich hat er gesagt, dass Kodak-Film rassistisch sei. Er hat dann in Mosambik mit der damals neuen VHS-Videotechnik experimentiert. Bislang konnte ich dieses Filmmaterial aber leider noch nicht finden.