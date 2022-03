Guatemalas Präsident blockiert Gesetz

Guatemala-Stadt. Guatemalas Präsident Alejandro Giammattei will ein Gesetz, das die gleichgeschlechtliche Ehe verbietet und die Kriminalisierung bei Schwangerschaftsabbrüchen verschärft, nicht unterschreiben. Es verstoße gegen die Verfassung und internationale Abkommen, er werde daher sein Veto einlegen, erklärte der rechte Politiker, der eigentlich ein Abtreibungsgegner ist, am Donnerstag (Ortszeit) in einer Ansprache. Das Parlament des mittelamerikanischen Landes hatte das »Gesetz zum Schutz des Lebens und der Familie« am Dienstag mit großer Mehrheit verabschiedet. (dpa/jW)