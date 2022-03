EU: Pause bei Wiener Atomverhandlungen

Wien. Die EU hat eine »Pause« in den Atomverhandlungen mit dem Iran verkündet. »Wir müssen wegen externer Faktoren eine Pause in den Wiener Verhandlungen machen«, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Freitag via Twitter. Russland hatte vergangene Woche »schriftliche Garantien« von den USA gefordert, dass die wegen des Einmarschs in der Ukraine verhängten Sanktionen gegen Russland nicht Moskaus Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran beeinträchtigen würden. Borrell erklärte weiter, »ein praktisch fertiger Text« liege »auf dem Tisch«. Er bleibe »in Kontakt« mit den Verhandlungspartnern und den USA, »um die aktuelle Situation zu überwinden und ein Abkommen abzuschließen«. (AFP/jW)