Das stolze Wrack

Weddell Sea/ZUMA Press/Imago Wiedergefunden: Shackletons 1915 in der Antarktis gesunkenes Expeditionsschiff »Endurance«

Das Schiff gehört weiterhin zum Imaginationsarsenal. Als Raum der großen Träume ist es hartnäckig. Der Name der »Endurance« (»Ausdauer«) hätte also nicht besser gewählt sein können: Mehr als 100 Jahre nach dem Untergang des britischen Expeditionsschiffs haben Forscher im antarktischen Weddellmeer nun dessen hölzernes Wrack in 3.008 Meter Tiefe entdeckt. Es handelt sich dabei um das Schiff des britischen Polarforschers Ernest Shackleton, der 1922 starb. Die »Endurance« war 1915 gesunken, nachdem massives Packeis ihre Mission scheitern ließ. Nachdem Shackleton und seine Crew erst rund zehn Monate im Eis feststeckten, verließen sie das Schiff mit Hilfe von Rettungsbooten. Über den Fund sagte Mensun Bound, der Forschungsdirektor der vom britischen Falklands Maritime Heritage Trust angeführten Expedition: »Das ist mit Abstand das feinste Schiffswrack, das ich je gesehen habe. Es steht aufrecht, sehr stolz auf dem Meeresboden«. (aha)