Und die Kirche brennt

Zeal & Ardor ist das schön verstiegene Projekt des schweizerisch-US-amerikanischen Metal-Avantgardisten Manuel Gagneux, der auch auf seinem dritten, titellosen Album Black Metal und traditionelle Schwarze Musik, vor allem Gospel, in den großen Schmelztiegel wirft. Die verstörende erzählerische Gussform für diese Legierung lautet: Wie wäre die Geschichte der Sklaverei verlaufen, wenn die geknechteten Schwarzen nicht zum lieben Gott gebetet hätten, der ihnen Duldung abverlangte und sie mit dem postumen Paradies vertröstete, sondern zum Satan?

Die kalkuliert widersprüchliche Kombination aus Schönklang und Säbelrasseln, Passionsgesang und boshaftem Gekeife, mit der Gagneux seine Alternativhistorie intoniert, klingt immer noch enorm suggestiv. Aber die Studioelektronik, die er sich jetzt auf einmal leisten kann, hinterlässt eben auch hörbare Spuren. Die simple Eingängigkeit des Debüts »Devil Is Fine« weicht jetzt öfter mal artifizieller Verspieltheit und leider auch Prätention. Dem coolen Pathos dieser bösen Wehrhaftigkeit kann man sich allerdings immer noch nicht entziehen. »There ain’t nothing left where it used to stand / Crawled in the window and cut my hand / Set fire to the pews and I bask in the light / Step outside in the middle of the night / And the church burn.« Gut so!

Kurioserweise fängt »The Long Road North«, das mittlerweile auch schon neunte Album der schwedischen Post-Metal-Ikonen Cult of Luna, fast genauso an, mit einer dräuenden Eintonfanfare, aber daraus entwickelt sich dann bald ihr düsterer Breitwandsound. Hier brennt die Kirche nicht, hier dient sie als gewaltiger Hallraum. Auch eine schöne säkulare Zweckentfremdung.

Immer noch üben sich Cult of Luna im meditativen Die-Sau-Rauslassen. Wie lange darf man ein Harmonieschema modifizieren, einen Riff variieren, einen Sound abtönen, bevor man die Aufmerksamkeit des Auditoriums verliert? Solche Fragen treibt die Big Band um Johannes Persson immer noch um. Die Köpfe hängen wie gehabt sehr tief, und so knüpfen sie konzentriert an einem komplexen Soundgewirk, das melancholische Melodielinien mit orchestralem Pomp inszeniert, um dann obligatorisch ins Wolkige, Wabernde, Spacige hinüberzuwechseln. Perssons heiseres Gebrüll setzt keine Akzente, es ist Teil dieses kalten, schwarzen Nebels, der träge über die Felslandschaft zieht. Und wenn die sinistre Mariam Wallentin bei »Beyond (I)« wie eine Nico-Inkarnation das Jenseits herbeicroont, zeigt die Band, dass auch ästhetisches Kalkül ins Herz treffen kann.

Auf eine etwas andere Weise gelingt das auch Sara B. vom italienischen Doom-Quartett Messa, deren ätherischer, taukühler Gesang den Proto-Doom à la Pentagram und Black Sabbath stets in ein etwas märchenhaftes Licht taucht. Mit ihrem vierten Album »Close« sind sie beim finnischen Avantgarde-Label Svart untergekommen. Da gehören sie hin. Wenn schon beim Opener die Band plötzlich zum Stehen kommt, weil Leadgitarrist Alberto Piccolo sich gerade wie Joe Pass fühlt und ein vergrübeltes Jazzsolo aus ihm herausdrängt, ahnt man, dass nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Doom ist hier nur das Fundament, das viel Raum lässt fürs Kollaborationen mit Folk, Weltmusik, Jazz und Blues. Und trotzdem zerfällt dieser eklektische Sound nicht in die Einzelteile, dafür sorgt schon Sarah B.

Und wo wir gerade bei Frauen im Metal sind – es wird auch in diesem Genre langsam besser –, muss man Sanhedrin erwähnen. Das Powertrio aus Brooklyn hatte zunächst ebenfalls auf der Doom-Galeere angeheuert, bei »The Prisoner« dann aber deutlich die Schlagzahl erhöht. Auch beim dritten Album »Lights On« wird ihr kaum die Trvelassvng entzogen. Die singende Bassistin Erica Stoltz shoutet sich verlässlich durch alle Genre-Kaliber und fletscht auch in den ruhigen Minuten noch gehörig die Zähne. Drummer Nathan Honor ist ein Zappelphilipp, der weiß, wann er sein Ritalin nehmen muss, und Gitarrist Jeremy Sosville kann auf vier Takten die Sonne aufgehen lassen. Vor allem fallen Stoltz Refrains ein – catchy, aber nicht trivial. Nach Night Demon sind Sanhedrin vielleicht die größte Entdeckung in diesem Segment, und im Mai kommen die drei dann auch endlich für eine Clubtour nach Deutschland. Wenn es bis dahin noch Clubs gibt. Oder Deutschland.