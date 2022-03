Fukushima darf sich nicht wiederholen!

REUTERS/Kimimasa Mayama/Pool Das Ausmaß der Katastrophe von Fukushima wird bis heute kleingeredet, das radioaktive Abwasser soll im Ozean verklappt werden (28.2.2022)

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und die japanische Partnerorganisation Friends of the Earth (FoE Japan) forderten am Donnerstag anlässlich des elften Jahrestags der Katastrophe von Fukushima, alle Atomkraftwerke abzuschalten:

Vor elf Jahren löste der Super-GAU im japanischen Fukushima die Flucht Tausender Menschen aus und verstrahlte weite Landstriche im Osten des Landes. Das Leid und die Folgen der Reaktorkatastrophe vom 11. März 2011 halten bis heute an. Der Krieg Russlands in der Ukraine führt uns schmerzlich ein weiteres Mal auch die Verwundbarkeit Europas durch Atomkraftanlagen vor Augen. Olaf Bandt, Vorsitzender des BUND: »Elf Jahre nach dem Super-GAU von Fukushima blicken wir mit großer Sorge auf das Kriegsgeschehen rund um die Atomanlagen in der Ukraine. Einmal mehr lernen wir, dass Atomkraft ein untragbares Sicherheitsrisiko darstellt – in Friedenszeiten und ganz besonders im Krieg.« (…)

Auch in Japan ist nach der Katastrophe von Fukushima der Widerstand gegen Atomkraft gewachsen. Als Reaktion auf die Einstufung von Atomkraft als nachhaltige Investition im Rahmen der EU-Taxonomie haben Anfang des Jahres nicht nur fünf ehemalige Premierminister Japans, sondern auch über 260 japanische NGOs Stellung gegen Atomkraft bezogen. Die aktuelle japanische Regierung setzt ihren Atomkurs jedoch fort. Akiko Yoshida, Atomexpertin von FoE Japan: »Mit Beunruhigung und Unverständnis blicken wir auf die Pläne der Europäischen Union, Investitionen in Atomkraft als nachhaltig zu klassifizieren. Das würde die Atomindustrie auf Kosten der Energiewende und der Sicherheit der Menschen in Europa beflügeln. In Fukushima haben unsichtbare radioaktive Stoffe Gemeinschaften auseinandergerissen und Lebensträume unwiderruflich zerstört. Für die Menschen von Fukushima dauert die Katastrophe seit elf Jahren an. Die ungebrochene Solidarität vieler Bürgerinnen und Bürger auf der ganzen Welt ist daher auch weiterhin wichtig. Wenn Menschen beginnen wegzuschauen, wiederholt sich die Geschichte.«

Ein Bündnis aus Initiativen und Organisationen in Berlin hat die Volksinitiative »Demokratie für alle!« gestartet, dazu hieß es am Donnerstag:

Die Volksinitiative fordert die Senkung des aktiven Wahlalters von 18 auf 16 Jahre, eine Bundesratsinitiative für ein Wahlrecht für Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft sowie die ergänzende Möglichkeit der elektronischen Eintragungsmöglichkeit für Volksbegehren. Bis zum 27. März 2022 sollen die nötigen 20.000 Unterschriften gesammelt werden. (…)

»Das Wahlrecht ist eine Grundvoraussetzung einer Demokratie. Doch werden in Deutschland zehn Millionen Menschen von der Demokratie ausgeschlossen, weil sie keinen deutschen Pass haben. Die Berliner Regierungsparteien haben im Koalitionsvertrag vereinbart, sich im Bund für ein aktives Wahlrecht auf Landes- und Bezirksebene auch für Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit einzusetzen, die seit mindestens fünf Jahren in der Stadt leben. Mit der Volksinitiative erhöhen wir den Druck auf Rot-Grün-Rot, aktiv zu werden«, sagt Sanaz Azimipour, Sprecherin der Volksinitiative und Aktivistin bei »Nicht ohne uns 14 Prozent«. (…)

www.demokratiefueralle.de