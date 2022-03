Erpressermethoden

Armed Forces/Handout via REUTERS Training ukrainischer Truppen in Donezk (15.2.2022)

Mit der Mafiaansage »Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ausschlagen kannst« kennt sich die EU aus. Besonders, wenn es um die Ukraine geht. Die Westeuropäer mit Angela Merkel an der Spitze stellten 2013 den Präsidenten des Landes vor die Wahl: entweder Zollunion mit Russland und anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion oder Assoziierungsabkommen mit uns. Wiktor Janukowitsch wollte beides, die EU-Tür fiel ins Schloss, und den Rest erledigten die USA ab demselben Tag auf dem Kiewer Maidan bis zum legendären »Fuck the EU« der damaligen und unter Joseph Biden wieder amtierenden US-Unterstaatssekretärin Victoria Nuland. Der europäische »Brückenkopf« (Zbigniew Brzezinski) hat in »bunten Revolutionen« Geld herüberzuschaufeln, aber sich gefälligst nicht in Personalentscheidungen für Regierungsämter danach einzumischen. Inzwischen darf die EU, die sich rühmt, der größte Geldgeber Kiews zu sein, der Ukraine auch Waffen liefern. Das tut sie zum ersten Mal in ihrer Geschichte, und da es gegen Russland geht, gleich klotzig. So schnell darf der Krieg nicht zu Ende gehen.

Unter dieser Devise tagt auch der EU-Sondergipfel, der am Donnerstag abend in Versailles beginnen sollte. Aus den vorab bekannten Tagungsdokumenten geht hervor: Russland wird der Wirtschaftskrieg in nie dagewesener Weise erklärt. Die EU-Erpresser trauen sich allerdings nicht, was die Energiemonopole der USA im Handumdrehen erledigt haben: Joseph Biden verkündete in ihrem Sinn, sein Verbot von Ölimporten aus Russland nehme »die Hauptschlagader der russischen Wirtschaft ins Visier«.

Bei den Gasimporten aus Russland werden aber selbst die gegenüber Russland zu jeder Irrationalität bereiten deutschen Grünen vorsichtig. Es geht um 155 Milliarden Kubikmeter Gas, die bislang jährlich aus dem Osten in die EU strömen. Der Gipfel will nun beschließen, bis Ende 2022 die »Abhängigkeit« um zwei Drittel zu reduzieren. Wer noch heizt, Strom verbraucht oder gar tankt, bezahlt für das geopolitische Delirium. Die letzte deutsche Partei, die auf wirtschaftliche Autarkie und Kolonisierung Osteuropas und Russlands setzte, war die NSDAP.

Die westlichen Statthalter in Kiew sind dabei ihren Paten in Brüssel und Washington in der Hauptsache ebenbürtig: hemmungslos bei Nötigungen. Der ukrainische Botschafter in Deutschland teilte am Donnerstag mit, die Bundesrepublik müsse einem Importstopp für russische Energielieferungen zustimmen. Ein Nein sei angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer (nach UN-Angaben vom Mittwoch 516 Tote und 908 Verletzte) »moralisch nicht tragbar«. Er weiß selbstverständlich, dass weder die Kiewer Regierung, die in acht Jahren im Donbass mehr als 14.000 Tote laut UN hinterließ, noch die EU sich jemals um Tote oder gar Moral gekümmert haben. Den Krieg nutzt die EU gern, um Russland zu schwächen. Über Erpressung hinauszugehen, das wagen bislang nur die Kiewer.