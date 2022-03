Schnappatmung bei Rechten

Ivan Alvarado/REUTERS/File Photo Maduro will die Rohölproduktion bis Ende 2022 auf zwei Millionen Barrel pro Tag erhöhen (PDVSA-Zentrale in Caracas, 14.6.2016)

Geht es nach Ultrarechten, sollen US-Bürger – um Venezuela weiter zu destabilisieren – frieren. Rechte US-Politiker haben die Entscheidung Washingtons kritisiert, eine Verständigung mit der legitimen venezolanischen Regierung von Präsident Nicolás Maduro anzustreben. Am Wochenende hatten Vertreter der US-Regierung in Caracas überraschend Gespräche geführt, an denen auch Venezuelas Staatschef selbst teilgenommen hatte. Diese Verhandlungen seien ein »vernichtender Schlag für die von Juan Guaidó angeführte Oppositionsbewegung«, erklärte der republikanische Senator von Florida, Marco Rubio, am Mittwoch (Ortszeit).

Tatsächlich kommen die offiziellen Gespräche in Caracas einer De-facto-Anerkennung der Maduro-Regierung durch das Weiße Haus gleich. Der Oppositionspolitiker Guaidó wird von den USA und einigen verbündeten Ländern seit 2018 zwar als »Präsident Venezuelas« bezeichnet, doch selbst wenn »man sich weiterhin auf ihn bezieht, als vertrete er die rechtmäßige Regierung, nimmt man ihm durch den direkten Umgang mit Maduro alle Macht und Legitimität, die er noch hat«, zitierte die in Miami erscheinende Tageszeitung El Nuevo Herald den rechten Senator. Rubio fürchte, »dass das Treffen vom Wochenende nur der erste Schritt« auf einem Weg sei, der »in der Aufhebung der Sanktionen gipfeln« werde – wenn auch im Gegenzug für eine Zusage Maduros zur Wiederaufnahme des Dialogs mit der Rechtsopposition in Mexiko und zur Freilassung von in Venezuela inhaftierten US-Amerikanern.

Der wie eine heiße Kartoffel fallengelassene »Interimspräsident« reagierte ebenfalls besorgt. »Jede Aufhebung der Sanktionen muss von echten Fortschritten auf dem Weg zu Demokratie und Freiheit in Venezuela abhängig gemacht werden«, erklärte Guaidó einem Bericht des staatlichen US-Propagandaportals Radio and TV Martí vom Mittwoch zufolge seine Ablehnung der Gespräche.

Die Initiative der Regierung um Joseph Biden wird als Versuch bewertet, sich künftig Öllieferungen aus Venezuela zu sichern, um das Defizit zu decken, das durch das Verbot russischer Importe in den USA entstanden ist. Das südamerikanische OPEC-Mitgliedsland, das nur 2.200 Kilometer Luftlinie von der US-Küste entfernt liegt, verfügt über die größten Erdölreserven der Welt. Washington hatte in den vergangenen Jahren zahlreiche Sanktionen gegen Caracas verhängt, die unter anderem den Handel mit Öl verbieten.

Demgegenüber versicherte Maduro am Montag, Venezuela stehe »an der Spitze von Initiativen zur Stabilisierung der Öl-, Gas- und Energiemärkte«. Der Präsident habe darauf hingewiesen, dass sein Land »gemeinsam mit der Organisation erdölproduzierender Länder (OPEC) und den verbündeten Nationen, die in der ›OPEC plus‹ unter der Führung Russlands zusammengeschlossen sind, bereit ist, zur wirtschaftlichen und energiewirtschaftlichen Stabilität des Planeten beizutragen und die Gefahren abzuwenden, die durch die Eskalation des Krieges entstehen könnten, der derzeit in der Ukraine von den westlichen Führern gefördert wird«, berichtete die Tageszeitung Correo del Orinoco am Dienstag.

Während die Rohölproduktion des Landes im vergangenen Jahr – auch infolge der US-Sanktionen – nur rund 800.000 Barrel pro Tag betrug, erklärte Maduro Anfang der Woche im Fernsehsender VTV, das Ziel der staatlichen Erdölgesellschaft PDVSA sei es, »die Rohölproduktion bis Ende 2022 auf zwei Millionen Barrel pro Tag zu erhöhen«. Derzeit exportiert Venezuela den größten Teil des geförderten Erdöls nach China, etwa zehn Prozent gehen nach Kuba.