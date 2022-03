Aufspaltung und PR-Gewäsch

Mike Schmidt/imago images »Wer mich auch nur ein bisschen kennt ...« (Protest mit Kagan-Sümer-Maske im Herbst in Berlin)

»Riders unite« steht auf einem schwarzen Laken mit rotem Blitz, das am Donnerstag mittag am Warenlager »Alex« des Lieferdienstes Gorillas in Berlin-Mitte hängt. Davor ballen ein, zwei Dutzend Fahrradkuriere die Fäuste. »Respect your workers!« ruft einer, dann hallen Sprechchöre durch die Rungestraße: »No firings! All workers stay!« Allen 87 Mitarbeitern dieses »Warehouses« wurde zum Monatsende gekündigt, darunter auch drei Betriebsräten. Die Firmenchefs wüssten seit fünf Monaten von der Schließung des Lagers wegen Denkmalschutzauflagen, erklären Kuriere bei der Kundgebung – die Mitarbeiter seien erst in der vergangenen Woche informiert worden. Der Druck sei in den vergangenen Monaten besonders groß gewesen. Sie hätten extrahart geknüppelt – »Wir dachten, wir seien ein Team« –, jetzt sei völlig unklar, ob ihre Visa verlängert würden, ob sie ihren Familien Geld nach Hause schicken könnten.

Union-Busting-Instrumente

Der Betrieb im Lager geht währenddessen weiter. Kollegen stellen Räder ab, huschen geduckt vorbei. Viele seien skeptisch, was Gewerkschaften angehe, erklärt ein kämpferischer Rider auf Nachfrage. Die meisten seien nicht vertraut mit hiesigen Verhältnissen, glaubten nicht an Arbeiterrechte und würden niemals zehn Euro Mitgliedsbeitrag zahlen. Man müsse da geduldig informieren.

Umso erstaunlicher, dass im November bei Gorillas Berlin ganz offiziell ein Betriebsrat gewählt, aus einem Workers’ Collective ein Workers’ Council wurde – gegen den erbitterten Widerstand der Firmenleitung. Die reichte postwendend Anfechtungsklage beim Arbeitsgericht ein, aber der Richter hält die Wahl »jedenfalls nicht für nichtig«. Das habe er bei einem Gütetermin klargestellt, so Martin Bechert, Anwalt der Kuriere, gegenüber jW. »Also gibt es den Betriebsrat.« Warum zum Teufel soll für den kein Kündigungsschutz gelten? Das hat, so Bechert im jW-Gespräch, mit »ganz alten Union-Busting-Instrumenten« zu tun. Man muss da etwas weiter ausholen.

Als das Gorillas-Startup im vergangenen Sommer als neues »Unicorn« (Einhorn) bejubelt wurde – die Marktbewertung war durch Investoren wie Fonds Coatue, DST Global oder Tencent (chinesischer E-Commerce-Riese) binnen eines Jahres von null auf mehr als eine Milliarde US-Dollar gestiegen, Europarekordzeit –, machten die »Riders« auf die blanke Ausbeutung aufmerksam, die als Geschäftsgrundlage des »Mitarbeiter:innen-zentrierten Unternehmens« (Selbstauskunft) gelten muss. Für den Mindestlohn rasten die Fahrer zu den Kunden, oft mehr als zehn Kilo schwere Lieferungen auf dem Rücken. Die Firma verfügte über ihre Privathandys, zahlte oft spät oder unvollständig, kündigte in sechs Monaten Probezeit nach Belieben. Mit wilden Streiks gegen diese Bedingungen, an denen sich laut Bechert »gar nichts geändert hat«, brachten die Fahrer damals Firmenboss Kagan Sümer gegen sich auf.

Der inszeniert sich gern als genialischer CEO mit Street credibility, hat sein Rüstzeug aber aus der »Klonschmiede« der Samwer-Brüder, Rocket Internet. Deren Prinzip: Alle möglichen Startups kopieren, brutal auf Effizienz trimmen und im Zweifel schnell wieder abstoßen. Expresslieferdienste gibt es in den USA seit 2013 (GoPuff), in der Türkei seit 2015 (Getir); Sümer optimierte das Modell bei seiner Firmengründung 2020, indem er die Warenlager mit Technopeats beschallen ließ. Es ging ihm dabei um die Atmosphäre in der Kabine der türkischen Wasserball-Jugend-Nationalmannschaft, deren Kapitän er mal gewesen sei. Um die zehnminütige Lieferfrist einzuhalten, sollten die aufgeputschten Riders an ihre Grenzen gehen und darüber hinaus. Für 10,50 Euro die Stunde (seit Januar zwölf), wenn überhaupt.

»Alles nur Fake«

Ihre Selbstorganisierung brachte Sümer im Sommer ziemlich aus der Fassung. Gorillas sei eine »Riders company«, keine »Politics company«, ließ er die Mitarbeiter wissen, »externe« Neider wollten ihm ans Leder. Diverse Fachleute hätten ihm »zur Deeskalation« geraten, zitierte Vice aus einer firmeninternen Chatnachricht. Aber: »Wer mich auch nur ein bisschen kennt«, der wisse, »dass ich eher sterben würde, um meine Werte zu schützen, als zu deeskalieren. (...) Die Bewegung beginnt«.

Gegen das Workers’ Collective wird seitdem die Firma aufgespalten. Mitte November wurden Warenlagerarbeiter und Fahrer in eine eigene Gesellschaft ausgelagert, die Gorillas Operations GmbH; die Verwaltung verblieb in der Gorillas Technologies GmbH. Noch vor Ablauf des Jahres wurde dann »in Berlin eine Testphase für ein Franchisemodell eingeführt, um den einzelnen Warehouses mehr Eigenständigkeit, Gestaltungsspielraum und Flexibilität zu ermöglichen«, wie das Gorillas-Presseteam am Donnerstag auf jW-Anfrage mitteilte. »Das Warehouse ›Alex‹ ist Teil dieser neuen Unternehmensstruktur.«

Anwalt Bechert erklärt den Strukturwandel im jW-Gespräch so: »Jedes Warehouse wird von einer eigenen Gesellschaft betrieben, jedenfalls theoretisch. Das heißt auch, dass die Leute bei dieser Gesellschaft angestellt sind, und wenn die ihren Betrieb einstellt wie jetzt am Alex, werden alle gekündigt. Sie dürfen sich bei den anderen Warehouse-GmbHs bewerben, aber wenn die sagen: Betriebsratsmitglieder – bäh, die wollen wir nicht, sitzen sie auf der Straße. Das ist die Idee von den Gorillas. So hab’ ich das jedenfalls verstanden.«

So naheliegend es angesichts offener Stellen wäre – die Weiterbeschäftigung der Betriebsräte vom »Alex« mag Sümers Presseteam nicht garantieren: »Wir werden alles uns Mögliche tun, um möglichst alle MitarbeiterInnen in anderen Warehouses wieder einzustellen«, heißt es blumig in der Antwort an jW. Ob diese Willkür rechtens ist, hängt laut Bechert an der Plausibilität der neuen Struktur. Handelt es sich beim Warenlager »Alex« um einen eigenständigen Betrieb, gibt es keinen Kündigungsschutz für Betriebsräte, »sie können genauso gekündigt werden wie alle anderen auch«. Aber für Bechert ist »das alles nur Fake« und Gorillas Berlin nach wie vor ein Gemeinschaftsbetrieb. Für Kündigungen oder Arbeitsverträge etwa seien weiterhin Kollegen in der Operations GmbH zuständig, nicht die sogenannten Warehousemanager, »Das sind aus meiner Sicht Strohleute«, sagt Bechert. Die hätten sich »im Apparat hochgedient«, könnten »zum Teil kein Deutsch, sollen aber verantwortlich sein für den gesamten Arbeits- und Gesundheitsschutz, dann auch noch wirtschaftliche Geschichten – mit Verlaub, wie sollen die das machen? Das sind nicht mal Filialleiter, erst recht keine Betriebsleiter.«

Nächste Wachstumsphase

Auch das Gerede über ein »Franchisemodell« sei reines »PR-Gewäsch«, so Bechert: »Franchise heißt ja, dass sie den Laden einem Dritten geben, der macht damit Gewinne und gibt einen Teil seines Gewinns an den Franchisegeber ab. Die Warehouses machen aber Miese. Wer will denn als Franchisenehmer Miese machen? Das macht einfach keinen Sinn. Dieser ganze Quatsch mit der Suche nach Unternehmerpersönlichkeiten (Warehousemanagern, jW) und so – das hat mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun.«

In dieser wird die Gorillas Technologies GmbH gerade in eine niederländische Holding umgewandelt, der Unternehmenssitz nach Amsterdam verlegt. Es gehe darum, »eine effiziente Holdingstruktur zu schaffen, die unsere nächste Wachstumsphase optimal unterstützt«, teilte das Presseteam dazu mit, und passenderweise wurde am Donnerstag die Übernahme des französischen Konkurrenten Frichti (450.000 Kunden) bekanntgegeben. Auf die Mitarbeiter habe die Umwandlung »keine Auswirkungen«. Auch das sieht Bechert anders. Der Umzug ins Nachbarland hat für ihn »wahrscheinlich zwei Gründe«, steuerrechtliche und die Umgehung von Mitbestimmungsrechten.