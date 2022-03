»Wir schlagen uns auf keine Seite«

Rene Traut / imago images Brüssel begründet seinen Medienfeldzug mit dem Kampf gegen »Fake News«

Die vom Medienkollektiv Redfish produzierten Inhalte sind im Zuge der EU-weiten Zensur russischer Auslandssender nicht mehr so einfach abrufbar. Was macht Sie zum unerwünschten Medium?

Wir haben Redfish 2017 gegründet mit Journalisten von verschiedenen Nachrichtenmedien, darunter kurdisch-türkische und ehemalige RT-Mitarbeiter. Wir machen unabhängig von Parteien, Regierungen oder Unternehmen eine radikal linke Berichterstattung sowie Videodokumentationen. Mainstreammedien oder Portale wie Vice arbeiten meist mit bestimmten Klischees, bei Lateinamerika zum Beispiel Drogen, Gangs, Kriminalität oder Prostitution. Das bringt denen sehr viele Klicks. Aber wenn wir uns Lateinamerika oder den Nahen Osten anschauen, sehen wir sehr viele Aktivisten und progressive Bewegungen.

Wer ist Ihre Zielgruppe?

Alle, die das Gefühl haben, dass ihre Geschichte nicht angemessen repräsentiert wird. Wenn eine palästinensische Frau auf die Straße geht und sich gegen die Besatzung durch Israel wehrt, wenn eine Frau in der Türkei gegen Erdogans Regime kämpft, wenn Antifaschisten oder Antikapitalisten hier in Europa auf die Straße gehen, werden sie von den Mainstreammedien jeweils als Terroristen abgestempelt. Aber es gibt immer auch die Geschichte, die diese Menschen erzählen. Wir haben bislang die klassischen sozialen Medien benutzt – Facebook, Twitter, Instagram, Youtube – und dort unsere Dokumentationen und Berichte veröffentlicht.

Und wie finanziert sich Redfish?

Unser Budget bekommen wir von der Medienagentur Ruptly. Sie ist Teil des großen RT-Netzwerkes. Dessen sind wir uns bewusst. Unsere Vereinbarung lautet: Wir produzieren eine Summe X von Dokumentationen im Jahr, ihr finanziert uns. Dafür habt ihr die Distributionsrechte. Wir machen keinen Gewinn dabei, haben uns aber zusichern lassen, unsere Arbeit unabhängig machen zu können. Bis heute hat es keine redaktionelle Einmischung gegeben. Das sieht man auch daran, welche Berichte wir derzeit veröffentlichen: Antikriegsproteste in Russland inklusive Infografiken zum Protestgeschehen in dem Land.

Ist die Finanzierung durch Ruptly der Grund, weshalb auch Sie die Zensurmaßnahmen gegen RT treffen?

Das ist nicht der alleinige Grund. Vor einiger Zeit schon wurden bestimmte News Outlets wie Tele Sur, iranische Medien und auch wir von Social-Media-Plattformen als »staatlich finanziert« oder »staatsnah« gebrandmarkt. Zur Begründung hieß es dann, man sei redaktionell nicht unabhängig. Wir haben Belege dafür verlangt. Darauf kam aber keine Rückmeldung. Uns warf man auch vor, Fake News zu verbreiten. Auch da wollten wir Beweise sehen. Der Ukraine-Krieg wird genutzt, um jegliches Medium, das irgendeine Verbindung zu Russland hat, zu verbannen und zu sanktionieren. Selbständige Journalisten, die ein- oder zweimal für irgendwelche russischen Medien gearbeitet haben, werden als »staatsnah« oder sogar »staatlich gelenkt« gebrandmarkt. Das wird gemacht, weil jetzt kein anderes Narrativ neben dem der NATO stehen bleiben darf. Moderne Kriege werden – wie schon in Syrien – auch über das Manipulieren sowie Blockieren von Informationen geführt.

Wie stellen Sie sicher, dass Sie keine Falschnachrichten verbreiten?

Bevor wir etwas veröffentlichen, schauen wir uns an, woher eine Information kommt. Dann versuchen wir, es mit anderen abzugleichen: Was schreibt die Deutsche Welle? Was hat Reuters geschrieben? Was haben beispielsweise russische Medien berichtet? Zum Krieg in der Ukraine informieren wir uns bei Journalisten, die wir kennen, die vor Ort sind – unabhängig von unserer Reaktionslinie.

Wie lautet die?

Als Linke haben wir eine antiimperialistische Position. Wir schauen uns die Gründe sowie die Widersprüche an, die zu diesem Krieg geführt haben. Das ist das Objektivste, was wir als Linke machen können. Wir sind gegen den Krieg, wir berichten darüber, aber wir schlagen uns auf keine Seite. Für uns ist das ein Krieg wegen Kapital- und geostrategischer Interessen. Wir stehen an der Seite der Working Class und all derer, die nicht über diesen Krieg entscheiden dürfen, aber darunter leiden.