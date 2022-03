Es gibt ihn doch

Vincent Munier/MFA/dpa Einer der letzten Schneeleoparden genießt die Aussicht in idyllischer Einsamkeit

»Er verkörpert all das, was wir aufgegeben haben: Freiheit, Eigenständigkeit und die perfekte Kenntnis der Umgebung«, sagt der französische Reiseschriftsteller Sylvain Tesson am Ende der audiovisuell atemberaubenden Dokumentation »Der Schneeleopard«. Sein im Original »La Panthère des neiges« betitelter Bestseller verkaufte sich über 500.000 Mal. Damit wurde es das erfolgreichste französischsprachige Buch des Jahrs 2019. Die Poesie steckt auch in dem Off-Kommentar des Films, einer Reflexion über das Leben von Wildtieren in einem der letzten von Menschenhand weitgehend noch unberührten Gebiete auf Erden.

Es sind aber auch Selbstreflexionen. Überwältigt von der Pracht des tibetischen Hochlands gesteht sich Tesson ein: »Wie häufig bin ich quasi blind durch die Natur gerannt und habe nichts gesehen? (...) Dabei sind es nicht nur wir, die die Tiere beobachten. Sie verfolgen uns ebenfalls mit ihren Blicken.«

»Der Schneeleopard«, »inszeniert« von der von der Kamera nicht erfassten Marie Amiguet und dem stets sichtbaren Vincent Munier, ist mehr als nur eine weitere Tierdoku, es ist auch die Geschichte einer Männerfreundschaft. Der Autor Sylvain Tesson und der Naturfotograf Vincent Munier sind Seelenverwandte, die sich bei der Expedition durch die autonome Verwaltungseinheit der Volksrepublik China prächtig ergänzen. Sie sprechen stets im Flüsterton, so als wollten sie die Tiere, die sie mit der Kamera einfangen, nicht verschrecken. Fast fühlt man sich bei den beiden an Alain Delon als Manu Borelli und Lino Ventura als Roland Darbant in Robert Enricos großartigem Aussteigermärchen »Die Abenteurer« (1967) erinnert (die waren auch eher maulfaul, aber lachten dafür hin und wieder recht lautstark).

Zusammen erklimmen die beiden fernab der Zivilisation die kargen Gipfel auf der Suche nach einem ­extrem scheuen Lebewesen, dem schon als so gut wie ausgestorben geltenden Schneeleoparden. Dieser Einzelgänger gehört zu den seltensten Geschöpfen, die in der freien Wildbahn überhaupt beobachtet werden können. Unter den Fotografen gilt diese in jeder Hinsicht besondere Katze als Heiliger Gral der Naturfotografie. Und deshalb wird deren erster Auftritt dramaturgisch geschickt eingesetzt. Wenn man gar nicht mehr mit ihr rechnet, taucht die Majestät unverhofft doch auf, obgleich zuerst nur indirekt: Als Munier nach tagelanger vergeblicher Pirsch seine mit einem Bewegungssensor ausgestattete Nikon-Kamera überprüft, die er an einem Pfad in einem Steinhaufen befestigt hat, entdeckt er »The Velvet Queen« (»die Samtkönigin«, so der internationale Verleihtitel des Films), wie sie sich zufällig genau vor der Linse postiert, räkelt und von der idyllischen Einsamkeit etwas gelangweilt gähnt (bei Katzen meist weniger ein Zeichen der Müdigkeit als des Wohlbefindens). Die beiden Männer sind von der Aufnahme so überwältigt, als hätten sie den Yeti leibhaftig erblickt! Es gibt ihn also doch! Den Schneeleoparden, versteht sich. Nun setzen sie alles daran, ihn mit eigenen Augen zu entdecken. Doch während sie ihn noch suchen, hat er sie schon fest im Blick …

Das mit einem César für den »Besten Dokumentarfilm« ausgezeichnete kinematographische Loblied der Geduld, der Wildnis und der Schönheit hat auch einen hypnotischen Soundtrack von Warren Ellis, der den geradezu magischen Tieraufnahmen zusätzliche Eindringlichkeit verleiht. Nur der Song »We Are Not Alone«, der von Nick Cave intoniert über dem Abspann läuft, ist eine unnötige Konzession an den »Indie«-Massengeschmack.