Projekt »Kupa-Rettung«

Bundesarchiv, Bild 183-63679-0006 / Schmidt / CC-BY-SA 3.0 »Greif zur Feder, Kumpel!« – Der Schriftsteller Erwin Strittmatter im April 1959 im Kulturpalast des EKB

Die Mühen der Ebene haben begonnen im Bitterfelder Chemierevier. Das Projekt »Kulturpalast-Rettung« nimmt Fahrt auf. Nachdem geklärt ist, dass es mit dem jahrelang brachliegenden, in feuchtem Untergrund vor sich hin gammelnden, abrissgeweihten Gebäude weitergeht, wird nun mit ersten Umbauten und Sanierungsarbeiten nach Beendigung der europaweiten Ausschreibungsphase gerechnet.

Die durch Nässe und Leerstand angegriffene Substanz könnte folglich absehbar gesichert werden. Der Bund hatte hierfür 2020 überraschend ein Förderprogramm von 4,37 Millionen Euro beschlossen (jW berichtete), die damalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) zeigte sich bei einem Besuch vor Ort begeistert vom »Kupa«, wie der in der DDR 1954 nach Wilhelm Pieck benannte Palast im Sachsen-Anhaltischen noch heute umgangssprachlich genannt wird.

Die modernste Brikettbude

Undeutlich bleibt weiter – und das liegt in der Natur einer ziemlich offenen Baustelle – dessen Ausgestaltung. Um die dreht sich nun einiges – bis hin zur Debatte um eine neue Satzung wie derzeit im Bernhard-Franke-Förderverein, bei der es darum geht, welche Rolle Schaffen und Werk des Künstlers Franke (1922–2004), Nationalpreisträger der DDR und angesehener Leiter des betrieblichen Malzirkels, in einem Kulturpalast der Zukunft spielt. Das wiederum tangiert den Umgang mit der Geschichte des sozialistischen Deutschland, ein heikles Thema hierzulande immer noch, das auch 31 Jahre nach dem Ende der DDR voreingenommen behandelt und von Schlagworten wie »Totalitarismus« und »Unrechtsstaat« dominiert wird.

Die gewichtige Rolle des Gebäudekolosses als Eckpfeiler der DDR-Kulturgeschichte, als »kultureller Sehnsuchts- sowie regionaler Identifikationsort«, wie der Historiker und Sozialwissenschaftler Marc Meißner den Kupa nennt, ergibt sich insbesondere aus richtungsweisenden Ereignissen der Vergangenheit. Im Kupa gingen die Kulturkonferenzen zur Wechselbeziehung von Arbeiterklasse und künstlerischer Intelligenz 1959 und 1964 über die Bühne und damit der Versuch, das Verständnis und die Fertigkeiten beider Beteiligter wechselseitig zu befördern: Industriearbeitern unter tatkräftiger Anleitung von Künstlern deren Arbeit nahezubringen, und irgendwie auch umgekehrt – Brigitte Reimann schrieb über ihre »Ankunft im Alltag« im gleichnamigen Roman und stützte sich dabei auf ihr eigenes freiwilliges Jahr »in der modernsten Brikettbude von ganz Europa«, wie sie selbst beschreibt, irgendwo in der Lausitz.

Ihr Schriftstellerkollege Werner Bräunig, ein sozialistischer Abenteurer, Bergarbeiter, Glücksritter, verfasste das Postulat für den »Bitterfelder Weg«: »Greif zur Feder, Kumpel. Die sozialistische Nationalkultur braucht dich!« Er selbst und sein berückender, drastisch-realer Aufbauroman »Rummelplatz« wurden später zum ideologischen Angriffsziel auf eben jenen mutigen, aus heutiger Sicht geradezu utopisch anmutenden Versuch, den Gegensatz von kulturellem Reichtum und entfremdeter Arbeit zu nivellieren. Der Weg versandete.

Marc Meißner konstatiert dazu in seiner nun publizierten Masterarbeit »Greif zur Feder, Chemiearbeiter!«, dass »vor allem mit dem Wechsel« von Walter Ulbricht zu Erich Honecker »Teile des Bitterfelder Weges relativiert oder gar vernachlässigt« wurden. Zugleich kam es, so Meißner, »zu einem Erstarken der betrieblichen Volkskunstbewegung«. Das Zirkelwesen wurde zur »festen Konstante« als ein spezieller Aspekt des Bitterfelder Wegs. Und den nimmt er unter die Lupe.

Demnach gab es bereits 1962 in der DDR etwa 500 Kulturhäuser, 13.000 kulturelle Einrichtungen, 17.000 Bibliotheken. Der Autor berichtet von 68 Theatern und 200 Spielstätten und einem »allgemeinen Aufschwung des kulturellen Lebens«. Im Zuge der ersten Bitterfelder Konferenz bildeten sich bis 1963 ungefähr 1.000 Laienkunstkollektive und 300 Zirkel schreibender Arbeiter. Noch am Ende der 1980er existierten 10.000 Amateurkunstzirkel.

Welcher Ort wäre geeigneter?

Der in der Region verwurzelte Meißner trug dazu eine Fülle an Archivmaterial zusammen und führte Interviews zur Bespielung im Kulturpalast des VEB Elektrokombinats Bitterfeld mit jährlich 3.800 Veranstaltungen und 470.000 Besuchern. Das von ihm gesichtete Material könnte sich als ein Fundus für historische Forschungen erweisen, mindestens regional, vielleicht im Kupa selbst? Denn welcher Ort als der, wo alles begann, wäre geeigneter? Doch das ist Zukunftsmusik.

Meißner jedenfalls leuchtet einen wichtigen Teil der DDR-Gesellschaft aus. Die jahrzehntelange »Abwertung« von DDR-Kunst wird mit Fakten und Aussagen von Zeitzeugen in Frage gestellt. »Oral history« erweist sich als eine wirksame Methode gegen konjunkturbedingte Einebnungstendenzen. Die Einblicke in den Alltag ermöglichen ein differenziertes Bild vom Tatsächlichen. Insofern ist das Buch ein Beitrag dazu, dass nach dem verordnet-verengten »öffentlichen Diskurs« über die DDR ein »multiperspektivischer Blick auf die Lebenswelt« in der DDR wahrnehmbar wird.

Dazu könnten auch das Festival »Osten« am Kupa in der ersten Julihälfte sowie eine Ausstellung zum Bitterfelder Weg in der Bitterfeld-Wolfener Musikgalerie Beiträge sein. Die Vorbereitungen laufen schon länger. Im August dann ist eine Ausstellung mit Werken von Bernhard Franke geplant, der am 14. ­April 2022 seinen hundertsten Geburtstag gefeiert hätte. Insgesamt, so der ehemalige Kupa-Leiter Reinhard Waag im jW-Gespräch, sei es schon »imposant, was sich auch von außen tut« rund um das Projekt Rettung.

Eine Art Renaissance

Mit diesem beschäftigte sich bereits im vergangenen Jahr eine 45minütige MDR-Doku (»Geliebt, bedroht, gerettet«), und Matthias Goßler als neuer Eigentümer des Kulturpalastes, ein Eventmanager, erzählte darin, wie er in den Kellerräumen Instrumente des einstigen Kupa-Arbeitersymphonieorchesters entdeckte. Einige davon sollen nunmehr auf dem Festival eine Art Renaissance erfahren. Idee sei schließlich, so der Dramaturg Ludwig Haugk als einer der Initiatoren, »Teile des Geistes des Bitterfelder Wegs« mitzunehmen und zu gucken, »wie man sie in die neue Zeit überführt«.

Könnte also wirklich sein, dass die Mühen des Niedergangs aus dem Gebirge hinter dem Kupa liegen und die Ebene erreicht ist.