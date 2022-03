Der Hunger nimmt zu

Khaled Abdullah/REUTERS Hart getroffen: Der Jemen muss seinen gesamten Weizenbedarf durch Import decken

Die Folgen des Krieges in der Ukraine bringen einige Staaten in der arabischen Welt in ernsthafte Schwierigkeiten. Hauptgrund sind höhere Preise für Weizen, nachdem der Export des preiswerten Getreides aus Russland und der Ukraine praktisch zum Erliegen gekommen ist.

»Jeder sucht nach anderen Märkten, weil es immer weniger möglich ist, Vorräte aus der Ukraine oder Russland zu kaufen«, zitierte Reuters am Montag einen nicht namentlich genannten Banker aus dem Mittleren Osten. Die Kampfhandlungen stören den Schiffsverkehr aus der Ukraine. Aktuell sollen laut Reuters zwei Ladungen, die nach Ägypten gehen sollten, in ukrainischen Häfen festsitzen.

Die arabische Bevölkerung reagiert auf steigende Brotpreise erfahrungsgemäß äußerst unwirsch, wie in den 1970ern und 1980ern in Tunesien und Ägypten. Eine Preiserhöhung in den Jahren 2009/2010 gilt als ein Grund für den sogenannten arabischen Frühling. »Die kleinste Kleinigkeit, die die Brotpreise noch mehr aus dem Gleichgewicht bringt, könnte eine Menge Unruhen auslösen«, erwartete Monica Marks, Professorin für Nahostpolitik an der New York University in Abu Dhabi, am 1. März online im TV-Sender Al-Dschasira.

Die Staaten des Mittleren Ostens und Nordafrikas (MENA) sind gezwungen, nach Alternativen zu suchen. Die werden in jedem Fall deutlich teurer sein. Alleine schon, weil der Transportweg vom Schwarzen Meer in die MENA-Staaten recht kurz ist. »Die Importeure werden im Durchschnitt 40 Prozent mehr für Weizen zahlen müssen als vor der Invasion«, so ein Händler gegenüber Reuters.

Die wohlhabenden Ölstaaten am Golf, Katar, die Emirate, Bahrain, Kuwait und Saudi-Arabien, können die höheren Preise problemlos bezahlen. »Länder wie Ägypten, Marokko oder der Libanon (…) stehen vor einer großen Herausforderung«, zitiert Reuters den leitenden Analysten der US-amerikanischen Eurasia Group, Ahmed Morsy.

Ägypten ist einer der größten Weizenimporteure der Welt. Im vergangenen Jahr kaufte das Land mehr als 80 Prozent seines importierten Getreides in Russland und der Ukraine ein. Die Regierung rechnet jetzt aufgrund der höheren Preise für dieses Jahr mit Mehrausgaben von rund 870 Millionen Euro. Wie in vielen arabischen Ländern wird das Grundnahrungsmittel Brot auch in Ägypten kräftig subventioniert. Seit über 30 Jahren kostet der Laib Fladenbrot fünf Piaster, umgerechnet weniger als einen Cent. Die Regierung kündigte bereits vor Ausbruch des Kriegs eine Erhöhung an, berichtete das Onlineportal der ägyptischen Tageszeitung Al-Ahram am 12. Februar. Im vergangenen Sommer hatte Präsident Al-Sisi ebenfalls Stellung genommen: »Ich kann nicht 20 Brote zum Preis von einer Zigarette anbieten«, sagte er laut Reuters am 3. August.

Tunesien drücken seit einigen Jahren hohe Staatsschulden, eine hohe Inflation und Erwerbslosigkeit. Es gibt bereits Engpässe bei Nudeln und Couscous. Mehl ist rationiert. Bäckereien schließen vorzeitig. Seit zehn Monaten habe die Regierung die Subventionen nicht gezahlt, berichtete der Guardian am Montag. Auch der krisengeschüttelte Libanon bezieht laut dem britischen Blatt mehr als die Hälfte des Weizens aus der Ukraine. Wirtschaftsminister Amin Salam erklärte am vergangenen Freitag laut Guardian, die Zentralbank könne mit dem Preisanstieg nicht Schritt halten. Soll heißen: Der Staat wird die höheren Preise für Brot nicht vollständig mit Subventionen ausgleichen können. Die Regierung verhandele unter anderem mit den USA, »die ihre Bereitschaft bekundet haben, uns zu helfen, falls wir große Mengen Weizen importieren müssen«.

Den Jemen trifft es noch härter. Seit 2014 sieht er sich einem brutalen Angriff Saudi-Arabiens ausgesetzt. Es herrscht bereits jetzt großer Hunger. Viele Kinder sind unterernährt. Das gebeutelte Land muss seinen gesamten Weizenbedarf durch Import decken.