Krieg ist kein Abenteuer

Die Organisation IPPNW lehnt die Forderung von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Jugendoffiziere der Bundeswehr an Schulen über den Krieg in der Ukraine aufklären zu lassen, entschieden ab und teilte dazu am Mittwoch mit:

Die Friedensorganisation begrüßt die Idee, junge Menschen in der aktuellen Situation auch unter Einbindung außerschulischer Fachleute über Krieg und den Umgang mit Konflikten aufzuklären. »Diese Aufklärung durch Soldatinnen und Soldaten vornehmen zu lassen, halten wir jedoch für falsch. Angehörige der Bundeswehr sind an die Aussagen und Sichtweisen des Verteidigungsministeriums gebunden und zudem nur militärisch geschult: Zivile und gewaltfreie Mittel der Konfliktlösung sowie die Facetten der Diplomatie können sie jungen Menschen nicht beibringen«, so IPPNW-Vorstandsmitglied Daniel Becker. »In den jüngsten Filmen ihrer Rekrutierungskampagne stellt die Bundeswehr Faszination für Militärtechnik und Kameradschaftlichkeit in den Vordergrund, Krieg wird als Abenteuer dargestellt. Diese Form der Darstellung ist für uns nicht adäquat. Meine Kinder sollen Krieg nicht als etwas Abenteuerliches, sondern als etwas Empörendes ansehen. Dazu ist es notwendig, dass sie ihn aus der Sicht derer betrachten, auf die das Gewehr zielt, und nicht aus der Sicht dessen, der das Gewehr hält«, erklärt Daniel Becker.

Nötig sei daher die Einbindung von Fachleuten, die ein sehr viel differenzierteres Bild von Krieg und Kriegsfolgen zeichnen und außerdem vielfältigere Lösungsmöglichkeiten aufzeigen würden: Dazu seien unter anderem Historiker*innen, Friedens- und Konfliktforscher*innen sowie Soziolog*innen zu zählen, ebenso Psychotherapeut*innen und Ärzt*innen, die sich mit den medizinischen und humanitären Folgen von Krieg und Flucht befasst haben. Auch all diejenigen Menschen in Deutschland, die an ihrem eigenen Leib Krieg und Flucht erlebt haben, könnten Schüler*innen eine umfassende Perspektive des Krieges vermitteln.

Kathrin Vogler, gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, erklärte zum Verzicht des Konzerns Moderna auf den Patentschutz für seinen Coronaimpfstoff:

Die Entscheidung des US-Pharmakonzerns Moderna, in 92 Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen dauerhaft auf den Patentschutz für seinen Coronaimpfstoff zu verzichten, ist zu begrüßen. Dies wird den ärmeren Ländern auf diesem Planeten dabei helfen, endlich genügend qualitativ hochwertigen Impfstoff für ihre Bürgerinnen und Bürger bereitzustellen.

Vom Verzicht auf den Patentschutz werden letztlich alle profitieren, denn in Ländern mit geringer Impfquote ist die Entstehung neuer Virusmutationen wahrscheinlicher, die früher oder später weltweit das Pandemiegeschehen prägen. Es ist und bleibt ein Skandal, dass reiche Länder – Deutschland ganz vorne mit dabei – die Entscheidung über eine grundsätzliche Patentfreigabe für Coronaimpfstoffe und Medikamente durch die Welthandelsorganisation immer noch blockieren und dass Pharmafirmen wie Biontech, die Milliardengewinne mit ihren Coronaimpfstoffen einfahren, die internationalen Bemühungen aktiv hintertreiben, in Afrika und anderswo eine patentfreie Impfstoffproduktion aufzubauen. Dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der mit seiner Amtseinführung die Patenfreigabe fallengelassen hat, jetzt sogar von einem der Herstellerunternehmen überholt wird, ist ein Armutszeugnis für einen grünen Wirtschaftsminister.