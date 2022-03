Wahnsinn mit Methode

Michael Walczak/PAP/dpa Ein MiG-29-Kampfjet der polnischen Luftwaffe

Ursprünglich wurde die Idee, um Flugzeuge so­wjetischer Konstruktion aus den osteuropäischen NATO-Staaten zu bitten, aus der Ukraine lanciert. Deren Luftwaffenkommando verbreitete sogar schon die Falschmeldung, die etwa von Polen an die Ukraine zu übergebenden Maschinen könnten von polnischen Stützpunkten aus operieren. Warschau würde also sein Territorium als Hinterland der ukrainischen Kriegführung zur Verfügung stellen – und wäre damit Teil des Krieges, mit allen Konsequenzen. Genau darum geht es der ukrainischen Führung: Möglichst viele in einen Krieg hineinzuziehen, den sie allein nicht gewinnen kann.

Dann kam eine Woche halbgarer Dementis aus Warschau: Es sei noch keine Entscheidung getroffen und dergleichen. Mit abnehmender Intensität das Nein. Noch am Dienstag morgen schränkte ein Minister der polnischen Präsidialkanzlei im Radio ein, eine solche Entscheidung müsse in der NATO einstimmig fallen. Das hieß: Polen sei zu dem Transfer bereit, aber nicht auf eigenes Risiko. Am Dienstag abend dann kam die Erklärung von Regierungschef Mateusz Morawiecki, Polen könne seine 28 flugfähigen MiGs den USA via Ramstein überlassen, und die sollten dann mit ihnen machen, was sie für richtig hielten. Noch etwas später die Erklärung aus Washington, diese Ankündigung sei mit den USA »nicht abgesprochen« gewesen, und eine solche Überlassung von Flugzeugen an die Ukraine sei »die souveräne Entscheidung jedes Staates«, der »die USA nicht im Wege stehen würden«. Pentagon-Sprecher John Kirby sagte zwar, der polnische Vorschlag sei »nicht haltbar«, aber das klingt besser, als es ist. Denn US-Außenminister Antony Blinken hatte schon zu einem frühen Zeitpunkt gesagt, die USA arbeiteten »intensiv an dieser Frage«. Es geht erkennbar darum, die Verantwortung abzuschieben, falls die Sache politisch schiefgehen sollte.

Polens Angebot ist unverantwortlich, aber nicht dumm eingefädelt. Es soll die USA in einer Situation, die sehr schnell außer Kontrolle geraten kann, mit in Haftung nehmen. Denn aus US-Sicht liegt es, wenn es ernst wird, immer nahe, Kriege auf das Territorium ferner Kontinente zu verlagern und aus sicherer Entfernung »mutigen Partnern« zu applaudieren. Eine zweite Ebene sind eigene Interessen Polens: Es wünscht sich gebrauchte US-Kampfjets vom Typ »F-16« als Ersatz. Die aber hat Washington bereits Taiwan versprochen, also zur Verstärkung der pazifischen Front gegen China eingeplant.

Es bleibt, Shakespeare zu zitieren: »Ist dies auch Wahnsinn, hat es doch Methode.« Wir sitzen auf dem Pulverfass.