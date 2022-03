Blockierer am Werk

Christoph Soeder/dpa Kampagnenaktivisten fordern: Auch Hochhaussiedlungen in öffentliche Hand (Berlin, 17.8.2020)

Die Devise scheint klar: Aussitzen. Und Sitzfleisch bringen sie mit, die »rot-grün-roten« Koalitionäre des Berliner Senats. Einer besonders: Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD). Das monierte am Mittwoch die Kampagne »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« in einer Pressemitteilung. »Noch immer liegen keine Vorschläge für die Arbeit der Enteignungskommission zur Vergesellschaftung der großen profitorientierten Immobilienkonzerne vor«, steht darin. Und Kontakt zur Kampagne verweigere der zuständige Senator demonstrativ.

Zur Erinnerung: Parallel zur Berliner Abgeordnetenhauswahl am 26. September 2021 stimmten Wahlberechtigte über den Volksentscheid der Kampagnenaktivisten ab. 59,1 Prozent des hauptstädtischen Wahlvolks – mehr als eine Million Personen – hatten für die Sozialisierung des Wohnraumbestands von Immobilienhaien votiert. Kernpunkte des Entscheids: Branchenkonzerne mit mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin sollen nach Artikel 15 Grundgesetz (GG) mittels Entschädigung unter Marktwert »enteignet« werden, folglich ihre Bestände in Gemeineigentum übergehen.

Für das Procedere braucht es, richtig, Experten samt Kommission. Jene habe die Aufgabe, die Vergesellschaftung von Wohnraum in Konzernhänden vorzubereiten, wird der Kampagnensprecher Kalle Kunkel in der Mitteilung zitiert. »Eine fachgemäße, ausgewogene Besetzung der Kommission ist essentiell und innerhalb der 100-Tage-Frist des neuen Senats jetzt kaum noch zu schaffen«, so Kunkel weiter. Enteignungsbefürworter sollen dem Berliner Koalitionsvertrag zufolge Teil der Kommission in spe sein. Kunkel: Aber offenbar nur mit »Klappstuhl am Katzentisch«. Geisels Verhalten sei respektlos. Vielleicht, oder eher kalkuliert?

Exinnensenator Geisel dürfte folgendes wissen: Da es sich um einen »Beschlussvolksentscheid« handelt, ist der Senat lediglich aufgefordert, Maßnahmen einzuleiten zur Überführung von Immobilien sowie Grund und Boden in Gemeineigentum gemäß Grundgesetz. Und bis ein Vergesellschaftungsgesetz in Sack und Tüten ist, braucht es eh viel Zeit. Zumal die Expertenkommission zunächst die Verfassungskonformität von Vergesellschaftungen prüfen sowie Fragen zur Entschädigung klären will.

Deutlich mehr Engagement zeigt Berlins Senat »bei der Kungelei mit der Immobilienlobby«, kritisierte Kunkel. Bereits zwei Treffen vom »Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen« fanden in diesem Jahr statt. Eine Luftnummer, ahnen Mieterinitiativen. Kostprobe aus der gemeinsamen Erklärung von Senatsmitgliedern mit Vertretern aus der Immobilienbranche vom 21. Februar: Das Bündnis sei sich einig, »dass es notwendig ist, bezahlbaren Wohnraum in allen Teilen der Stadt zu erhalten«. Schön gesagt.

Das reicht Niklas Schenker (Die Linke) nicht. »Das Geschäftsmodell der finanzialisierten Wohnungswirtschaft ist unvereinbar mit bezahlbarem Wohnen«, sagte der mietenpolitische Sprecher seiner Abgeordnetenhausfraktion am Mittwoch zu jW. Die Zeit drängt – Beispiel: Die Chefetage des Fusionsprojekts Vonovia/Deutsche Wohnen versprach Mitte 2021, Mietkosten um maximal ein Prozent in den nächsten drei Jahren zu erhöhen. Offenbar eine Finte, denn die Mieten in den Wohnungsbeständen des neuen Immobilienriesen schnellten binnen weniger Monaten um bis zu zehn Prozent in die Höhe, rechnete »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« kürzlich vor. Schenker sieht den gesamten Senat in der Pflicht, der erfolgreiche Volksentscheid sei ein »klarer Handlungsauftrag«.

Mag sein, aus der Ruhe lässt sich der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) indes nicht bringen. Sehr unwahrscheinlich sei die praktische Umsetzung des Entscheids, sagte ein Sprecher am Mittwoch gegenüber jW. Warum? »Rechtlich und finanziell, alles offen.« Ferner entstehe damit keine einzige neue Wohnung für Berlin, meinte Dirk Wohltorf, Vizepräsident vom Immobilienverband Deutschland (IVD), gleichentags auf jW-Anfrage. Linke-Politiker Schenker bleibt dabei: Es gehe weniger um das »Ob«, sondern vorrangig um das »Wie« der Vergesellschaftung renditegetriebener Wohnungskonzerne.