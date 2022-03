Initiative sieht Verantwortung bei Streamingportalen

lausitznews.de/imago images Protest der Initiative »Rechts rockt nicht!« gegen Nazimusikfestival in Ostsachsen (Ostritz, 22.6.2019)

Die Kulturinitiative »Laut gegen Nazis« hat gefordert, dass kommerzielle Musikstreamingdienste ihre Portale strenger auf von Faschisten produzierte Musik hin kontrollieren sollten. Streamingportalanbieter müssten »mehr Verantwortung übernehmen und menschenverachtende und rechtsextreme Inhalte prüfen und löschen«, sagte Jörn Menge von der Initiative am Montag in Hamburg. »Laut gegen Nazis« hatte 2021 gemeinsam mit antifaschistischen Musikern eine Rechtsrockband namens »Hetzjaeger« erfunden und ein spezifisch nach Merkmalen faschistischer Künstler geschriebenes Lied mit typischen Inhalten in den einschlägigen Streamingportalen hochgeladen.

Der Titel »Kameraden« wurde als Video- und Tonausschnitt frei verfügbar gemacht und sollte Neonazis zum Abonnieren bewegen. Schon ab der zweiten Strophe jedoch handelt das Stück vom antifaschistischen Engagement. Die Aktion soll aufzeigen, wie Algorithmen zur enormen Verbreitung auch faschistischer Ideologieprodukte beitragen. »Die Songs sind vorhanden auf den Plattformen, und es ist viel zu einfach, sie auf die Plattform zu kriegen und bekannt zu machen, und dagegen muss etwas getan werden«, sagte ein Bandmitglied am Montag.

Zwar sei das speziell für die Aktion geschriebene Lied bei einem Anbieter auch gelöscht worden, es konnte aber ohne Probleme nur wenige Minuten später wieder hochgeladen werden. »Wir müssen es irgendwie schaffen, ein Wertesystem aufzubauen, und da sind die Großen wie Youtube und Spotify in der Bringschuld«, ergänzte der »Hetzjaeger«-Sänger. Wenn man einmal ein solches Lied über einen Streamingdienst angespielt habe, bekomme man immer wieder ähnliche Lieder vorgeschlagen, erklärte ein Aussteiger aus der Neonaziszene. (dpa/jW)