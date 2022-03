Nachschlag: Jin, Jiyan, Azadi

Nomie Coissac/imago images/Hans Lucas Gedenken an ermordete kurdische Revolutionärinnen (Paris, 6.1.2021)

Im Zeichen des internationalen Frauentages stand am Dienstag das Programm des kurdischen Satellitensenders Sterk TV. Geschichtliche Rückblicke gingen auf die Rolle der 2011 von einem türkischen Agenten ermordeten Revolutionärin Sakine Cansiz beim Aufbau der kurdischen Frauenbewegung ein. Von Kundgebungen in Diyarbakir, Van und anderen Städten im Osten der Türkei erfolgten Liveübertragungen. Grußworte von Politikerinnen der linken Partei HDP aus der Türkei wechselten ab mit Zuschaltungen von Guerillakämpferinnen aus den Kandilbergen im Nordirak sowie Erklärungen von Kommandantinnen der Frauenbefreiungseinheiten YPJ in Nordsyrien. In der dortigen als Rojava bekannten Autonomieregion wurde der 8. März in diesem Jahr erstmals als arbeitsfreier Feiertag begangen. Auf den von Sterk TV übertragenen Demonstrationen in Rojava erklang der Kampfruf der kurdischen Frauenbewegung »Jin, Jiyan, Azadi« (Frauen, Leben, Freiheit). Betont wurde von Reporterinnen der gemeinsame Kampf von Kurdinnen, Araberinnen und Assyrerinnen. (nb)