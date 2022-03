»Da hilft keine Pferdedecke«

anemel/IMAGO Bessere Zeiten: Heinrichplatz in Berlin-Kreuzberg (Mai 2005)

Herr Steffen, hat Ihnen Corona den Spaß verhagelt?

Natürlich macht es keinen Spaß, in der Kälte draußen vor den vertrauten Orten mit Alkoholausschank rund um den Heinrichplatz zu sitzen. Da hilft auch keine Pferdedecke im Winter. Als Impfnachzügler kommt der Blues. Manchmal wird es melancholisch, einsam ist es fast immer. Aber die weinhaltigen Getränke werden geliefert, dem Rest der Menschheit im Warmen schaue ich neidisch zu beim Wohlsein.

Was empfinden Sie beim nächtlichen Flanieren über die Kreuzberger Oranienstraße?

Seltene Momente auch ohne Lockdown. Wer will noch in die virale Welt? Straßeneindruck: Leerstand. Weniger Partyvolk. Die Entschleunigung. Wie eine Zeitreise in die 80er oder 90er Jahre. SO36 nicht ganz so hip, nicht ganz so nervig. Aber abgezockt werden kannste immer, auf die Fresse kriegen auch. Da braucht es keine Maske, dagegen hilft auch keine Impfung. Und die E-Roller bleiben hochgefährliche Stolperfallen.

Die Kneipenszene um den Heinrichplatz liegt wegen Tante Corona weitgehend brach. Wie und wo trinken Kreuzberger ihr Bier?

Die letzten zu vielen Monate waren eine Blütezeit des Freilufttrinkens und der Spätis. Die alte Kreuzberger Szene trifft sich bei jeder Wetterlage am Feuerwehrbrunnen oder am Rondell und den Tischtennisplatten hinterm Bethanien. Der Inflation getrotzt. Klar, nur wer sich den Regeln der ständig wechselnden Vorgaben anpasst, hat eine Chance. Muss immer noch schmunzeln über die Versuche der Absturzkneipen »Trinkteufel« und »Zum Elefanten«, die sich Öffnungsmöglichkeiten über Pizza- und Eisverkauf im Lockdown sicherten. Systemrelevant ist halt ein dehnbarer Begriff bis zur Selbstkarikatur. Das SO36 und der Goldene Hahn haben ihr Bier kurz vor Verfallsdatum aufrecht verschenkt. Durchs Scherengitter oder eine Luke. Da haben sich die Punks mehr gefreut.

Sie sind ein überzeugter Kneipenkulturfreund, feierten große (und kleine) Erfolge mit diversen Lesungsreihen in den Kaschemmen Kreuzbergs. Geht da aktuell was?

Was soll wie gehen? Heute Pläne, morgen Konfetti. Es bleiben Scheißzeiten für Literaturveranstalter wie mich, von den Autoren nicht zu reden. Nach der Erfahrung von Outdoor in Gärten und auf Plätzen, nach Indoor im Hahn und dem SO36 bleibt alles unbefriedigend. Impfstatus kontrollieren. Stress an der Tür! Und dann klappen auch noch die Akteure weg.

Sie haben sich auch als Autor von Nachrufen auf Szenegänger einen Namen gemacht. Dieses Geschäft muss doch bombig laufen?

Stapeln sich. Gebe ich an die Redaktion weiter, wenn ich kann. Geschäft war es nie, kein Mindestlohn. Aber persönliche Trauerarbeit, Empathie. Fehlt gerade. Trauerfeiern kann ich drauf kotzen. Zu viele Verluste, zu viele Nachrücker. Alle wie ich alt und verstört.

Stichwort Kreuzberger Originale, wem gehört der Dödelbardenthron: Thomas Kapielski, lebt er noch? Oder Ingo Insterburg?

Ingo darf als Gerippe gerne oben sitzen. Wer sich mit Flitzpiepen wie Karl Dall und Bande einlässt, ist halt Dödelblödel. Und meine Elterngeneration. Der Herr Kapielski aber ist ein feiner Mensch, spricht Latein, kommunizierte mit Satanisten und wilden Anarchisten. Mein Leben hat er wunderschön gemacht. Es sei ihm ewig gedankt.

Wie lautet Ihr derzeitiges Lebensmotto?

Jeder stirbt an sich allein. Dazu höre ich die Technopunkband Frittenbude: Die Dunkelheit darf niemals siegen!

Wird in Kreuzberg schneller gentrifiziert als am Prenzlauer Berg?

Gemeinheit bleibt Gemeinheit. Das Tempo spielt da kaum eine Rolle, Kreuzberg hatte bis 2004 vermeintlichen Dornröschenschlaf, war Drohkulisse. Aber heute? Zittern selbst die Stadtplaner und Totmacher von beiden Bezirken in ihren Betten wegen der Mieten, wenn sie nicht ihre Schäfchen im trockenen haben und Genossenschaftler sind.

Was ist mit der alten Westberliner Besetzermentalität? Wehren sich die Leute, oder haut man ungepflegt in den Sack?

Der Kampf geht weiter. Vermummung ist ja nun erwünscht. Ob Buchhandlung Kisch & Co., Umbenennung des Heinrichplatzes oder die Wagenburg an der Köpi: No Pasaran!

Besteht noch Hoffnung für das Menschentier?

Hoffnung? Die stirbt zuletzt. Es gibt nichts zu verlieren. Wir werden alle krepieren.

Finden Sie Trost bei Karl Marx oder doch eher bei Max Stirner?

Da muss ich passen. Als Punk die Uniseminare verpennt. Besser E. M. Cioran: Vom Nachteil, geboren zu sein.