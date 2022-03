Absahnen mit Corona

Kai Pfaffenbach/REUTERS 2020 waren im Jahresverlauf mehrere tausend Intensivbetten aus unbekannten Gründen aus der Statistik verschwunden

Für Deutschlands Krankenhäuser war Jahr eins der Pandemie ein echter Kassenschlager. 13 Prozent weniger Behandlungsfälle als 2019 kompensierte die Bundesregierung mit großzügigen Ausfallzahlungen von weit über elf Milliarden Euro. Allerdings steckten wohl nicht wenige Kliniken das schöne Geld zu Unrecht und mit unlauteren Tricks kreativer Buchführung ein. Dieser Tage hat eine Gruppe aus Anwälten, Staatsanwälten sowie einem Richter Anzeige gegen zwei große deutsche Hospitäler im Saarland eingereicht. Der Fall zeige »schlaglichtartig, wie diese Institutionen auf strafrechtlich relevante Art und Weise von der Coronakrise wirtschaftlich profitiert haben«, zitierte die Berliner Zeitung die Beteiligten. Wie das Blatt am Dienstag berichtete, hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ein Ermittlungsverfahren »wegen des Verdachts des Betrugs eingeleitet, das sich gegen Unbekannt richtet«.

Worum geht es? 2020 waren im Jahresverlauf mehrere Tausend Intensivbetten wie von Zauberhand aus der Statistik verschwunden. Eigentlich hatte der damalige Chef des Bundesgesundheitsministeriums (BMG), Jens Spahn (CDU), einen massiven Ausbau der Kapazitäten auf bundesweit bis zu 40.000 versprochen, was aber trotz üppiger Zuschüsse nicht annähernd erreicht wurde. Aber selbst von den im Juli deklarierten 33.000 Notfallbehandlungsplätzen verflüchtigte sich im Herbst und Winter ein großer Teil, die Zahl sank rasant auf kaum mehr als 23.000 Betten, obwohl zu genau dieser Zeit die schlimmste Covid-19-Welle wütete. Schon Mitte 2021 äußerte deshalb der Bundesrechnungshof (BRH) den Verdacht, Kliniken könnten die Zahl freier Plätze künstlich verringert haben, um dadurch an die begehrten Bundesmittel zu gelangen. Die Behörde berief sich dabei auf ein Schreiben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom 11. Januar 2021, wonach die »Krankenhäuser zum Teil weniger intensivmedizinische Behandlungsplätze meldeten, als tatsächlich vorhanden waren«.

Besagte Juristen stellen hier einen Zusammenhang mit dem am 18. November 2020 beschlossenen »Krankenhausfinanzierungsgesetz« her. Sogenannte Freihaltepauschalen erhielten danach nur mehr diejenigen Häuser mit einer Auslastung der Intensivstationen von mindestens 75 Prozent. »Von einem auf den anderen Tag wurden in Deutschland Tausende von Intensivbetten abgeschafft«, monieren die Antragssteller. »Nur mit dieser Reduzierung der Zahl der gemeldeten Intensivbetten wurden die Förderbedingungen erfüllt.« In der Verantwortung sehen sie hier auch das RKI, das Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) und das BMG. »Nur in einem Zusammenwirken« mit eben diesen staatlichen Akteuren »ist die Mittelvergabe, praktisch auf Zuruf der Kliniken, zu verstehen«. Die Möglichkeit betrügerischen Verhaltens sei »sehenden Auges (…) in Kauf genommen worden«.

Der Datenanalyst Tom Lausen hat die »Buchhaltung des Bettenschwunds« in seinem Buch »Die Intensiv-Mafia« minutiös nachgezeichnet. Nach seiner Analyse haben rund 25 Prozent aller Kliniken ihre Daten entsprechend manipuliert. Im Fall der beiden saarländischen Einrichtungen sollen von Staats wegen bis zu 18 Millionen Euro zu Unrecht geflossen sein, wobei es dabei nur um die Spitze des Eisbergs gehe. »Der Sachverhalt sollte öffentlich gemacht werden, handelt es sich bei den hier involvierten Kliniken doch nur um zwei von circa 100 Kliniken, die gleichartig vorgegangen sind«, erklärten die Juristen. Wie Tagesschau.de im vergangenen Sommer berichtete, befinden sich unter den mutmaßlichen Absahnern auch »spezialisierte Häuser wie reine Augenkliniken, die niemals einen Covidpatienten behandelt hätten«. In mindestens einem weiteren Fall beschäftigen die Vorgänge bereits die Justiz. Ebenfalls wegen möglichen Subventionsbetrugs hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig ein Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit dem Asklepios-Klinikum Schildautal in Seesen im Harz eingeleitet.