Ausweitung von Russlandsanktionen

Berlin. Das Ampelkabinett will seine Sanktionen gegen die Russische Föderation und ihre Unterstützer ausweiten. »Die Bundesregierung arbeitet daran, die Sanktionen zu erweitern. Ich rechne mit einem nächsten Sanktionspaket, das über Russland hinaus auch Unterstützer des Krieges in Belarus umfasst und Umgehungen der Finanzsanktionen über Kryptowerte ausschließt«, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Dienstag in Düsseldorf. Die Ankündigung weiterer deutscher Sanktionen erfolgte am selben Tag wie die Verkündung neuer Strafmaßnahmen der US-Regierung gegen Russland durch US-Präsident Joseph Biden. (dpa/jW)