Eine Frage der Existenz

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild Björn Höcke, Fraktionschef der Thüringer AfD, nach einer Rede auf einer Pegida-Kundgebung (Zwickau, 30.4.2018)

In blauem Anzug, weißem Hemd und mit Deutschlandfahnen-Pin am Revers erschien AfD-Parteichef Tino Chrupalla am Dienstag morgen bei jenem Gerichtsverfahren, in dem es um die Zukunft seiner Partei geht. Vor dem Kölner Verwaltungsgericht werden bis einschließlich Mittwoch vier Klagen der ultrarechten Partei und ihrer Jugendorganisation »Junge Alternative« (JA) gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) verhandelt. Die Frage ist: Darf der Inlandsgeheimdienst die gesamte Partei als »Verdachtsfall« oder »als gesichert rechtsextremistische Bestrebung« einstufen? Gleiche Fragen betreffen auch die JA sowie den sogenannten »Flügel«, eine völkische Gruppierung innerhalb der Partei, die laut AfD aber bereits aufgelöst sein soll.

»Viele Aussagen, die uns vorgeworfen sind, sind eindeutig von der Meinungsfreiheit gedeckt«, sagte Chrupalla laut dpa vor Verhandlungsbeginn. Dabei verwies der AfD-Chef auch auf Aussagen des BfV-Präsidenten Thomas Haldenwang. »Herr Haldenwang hat noch im Oktober 2020 im Innenausschuss des Bundestags gesagt, dass die AfD keine rechtsextreme Partei ist. Da fragen wir umgekehrt: Was hat sich denn seitdem verändert?« sagte Chrupalla vor dem Kristallsaal der Kölner Messe.

Dorthin hatte das Verwaltungsgericht die Verhandlung vor dem Hintergrund des Coronainfektionsgeschehens sowie des erwarteten großen Medien- und Öffentlichkeitsinteresses verlegt, da es in seinem historischen Stammhaus am Appellhofplatz in der Innenstadt über keinen ausreichend großen Saal verfügt. Angesichts eines aktuellen Sieben-Tage-Inzidenzwerts, der mit rund 2.500 mehr als doppelt so hoch liegt, wie im Rest Nordrhein-Westfalens – das karnevalistische Treiben in der Domstadt von vor gut einer Woche lässt grüßen – eine vorausschauende Entscheidung, die das Verwaltungsgericht bereits im Januar bekanntgegeben hatte. Die Rhein­metropole ist Gerichtsstand, weil die BfV-Zentrale im Stadtteil Chroweiler liegt. Neben Chrupalla nahmen laut AFP auch EU-Parlamentarier Joachim Kuhs und Schatzmeister Carsten Hütter an der mündlichen Verhandlung teil.

In der Verhandlung bezüglich der Einordnung des »Flügels« als »rechtsextremen Verdachtsfall« argumentierte das BfV in der Verhandlung auch mit Äußerungen des früheren AfD-Parteichefs Jörg Meuthen. Der aus der Partei ausgetretene Exkovorsitzende habe gesagt, dass viele Parteimitglieder durch eine Verachtung für Andersdenkende geprägt seien. Bestrebungen seitens der AfD, den Einfluss der völkischen Gruppierung zu begrenzen, seien gescheitert. Der Behauptung, dass der »Flügel« aufgelöst sei, widersprach der Anwalt des Verfassungsschutzes, Wolfgang Roth. Ob das so sei, werde derzeit noch geprüft. Als Ideologie lebe der Flügel in der AfD jedoch in jedem Fall fort und spiele dort eine entscheidende Rolle. Weiter führte der Verfassungsschutz eine »fortwährende Agitation gegen Muslime« und die Darstellung von Migranten als »Invasoren« als Argumente ins Feld.

Die AfD bestritt die Vorwürfe, ein fortwährendes Bestehen des »Flügels« sei haltlos. AfD-Anwalt Christian Conrad betonte laut dpa: »Den Flügel gibt es nicht mehr.« Er habe sich aufgelöst. Meuthens Aussagen nach seinem Parteiaustritt seien »unglaubwürdig«. Ferner könne nicht jede Äußerung eines jeden Mitglieds der ganzen Partei zugerechnet werden. Als Beispiel wurde die CSU genannt, bei der sich vergleichbare Äußerungen zur Begrenzung der Flüchtlingszahl fänden.

Sollte das Gericht zu dem Schluss kommen, die Einstufung der AfD als »gesicherte rechtsextremistische Bestrebung« durch das BfV sei rechtens, dürfte der Inlandsgeheimdienst die Partei zukünftig auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten. Das könnte wiederum existenzbedrohend für die AfD werden, da dann ihren Funktions- und Mandatsträgern, die in einem Beamtenverhältnis stehen oder im öffentlichen Dienst tätig sind, berufsrechtliche Konsequenzen drohen könnten. Dabei dürfte es sich um eine nicht unbedeutende Anzahl von Mitgliedern handeln, verfügt die Partei doch über eine überdurchschnittlich hohe Anzahl von Mitarbeitern aus dem Polizeidienst oder dem Justizapparat.