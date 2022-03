Unverhohlen

Valentyn Ogirenko/REUTERS Panzerabwehrraketen aus US-Beständen werden auf einem Flughafen bei Kiew entladen (10.2.2022)

Eine der zentralen Begründungen Wladimir Putins für die Anordnung des Angriffs auf die Ukraine war die, dass das Land vom Westen als antirussische Bastion ausgebaut und aufgerüstet werde. Eine Bestätigung dieser These kommt jetzt ausgerechnet aus dem Pentagon selbst. Wie das Ministerium am Freitag in einem Hintergrundgespräch für die dortige Hauptstadtpresse mitteilte, ist diese Aufrüstung bereits seit Jahren im Gang und wird koordiniert unter Beteiligung von Großbritannien, Kanada, Litauen und Polen vorangetrieben.

Zum finanziellen Ausmaß dieser Rüstungsmaßnahme sagte die zitierte »höhere Beamtin des Verteidigungsministeriums« (Senior Defence official, SDO), die USA hätten der Ukraine seit 2014 Militärhilfe im Wert von drei Milliarden US-Dollar gewährt, darunter eine Milliarde im Verlauf des Jahres 2021. Die Rednerin bezeichnete dies selbst als »massiven Zuwachs«. Im einzelnen habe Washington zwischen August und November 2021 zunächst Munition im Wert von 60 Millionen Dollar geliefert – also bevor US-Geheimdienste über die russische Truppenkonzentration entlang der Grenze berichteten –, und anschließend Material für weitere 200 Millionen im Laufe des Januar. Alles also noch, bevor ein einziger russischer Panzer oder Bomber sich in Marsch gesetzt hatte. Man hätte noch deeskalieren können, aber es war nicht gewollt. Aktuell ist nach Aussage der SDO das »Abarbeiten« eines weiteren US-Pakets an Rüstungsgütern im Wert von 350 Millionen Dollar im Gang – die nach ihren Worten größte Einzelbewilligung, die die USA seit Jahren gewährt hätten.

Der Großteil der Lieferungen besteht demnach aus Munition und panzerbrechenden Waffen. Sie würden überwiegend aus vorhandenen Beständen der US-Armee entnommen, die bereits in der BRD oder östlich davon eingelagert sind.

Wie am Montag die New York Times ergänzend zu diesen Informationen – und offenkundig auf ihrer Grundlage – berichtete, läuft ein Großteil dieser Waffenlieferungen über Militärflughäfen in Estland und Litauen. Abgesehen von den erwähnten Lieferungen seien auch Spezialisten der US-Armee für elektronische Kriegführung auf NATO-Basen in Osteuropa vorgerückt.

Auf die Frage eines Journalisten, warum Russland sich bisher nicht entschlossen habe, diese Waffenlieferungen anzugreifen, erklärte ein anderer Pentagon-Vertreter, das wisse er auch nicht. Mit anderen Worten: Dass Russland Gründe für ein solches Vorgehen hätte, bestritt er nicht. Wer eskaliert oder provoziert hier?