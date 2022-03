Registrieren gegen die Kammer

Dino Kosjak Proteste gegen die Pflegekammer NRW sollen den Druck auf die Politik weiter erhöhen (Recklinghausen, 5.3.2022)

Hartnäckige Bedenken, die Pflegekräfte gegen die Pflegekammer NRW vorbringen, seien auf mangelnde »Information und Beratung« zurückzuführen. Das besagt ein Landtagsdokument von CDU und FDP vom letzten Dezember. Der Befund konnte schon damals verblüffen. Denn die Gründung der Pflegekammer wurde bereits im Juni 2020 von CDU, FDP und Grünen beschlossen, und mit großem Aufwand sind seit August 2021 die Fachpflegekräfte in NRW auf dem Postweg aufgefordert worden, sich in der Kammer zu registrieren. Die Kammer versteht sich als Interessenvertretung der Pflege und sieht eine Zwangsmitgliedschaft mitsamt Mitgliedsbeitrag für alle Fachpflegekräfte vor.

Nur registrierte Mitglieder können an der Wahl zur Kammerversammlung teilnehmen und so über die Zusammensetzung dieses zentralen Vertretungsorgans mitentscheiden. Trotzdem sind von den rund 220.000 Fachpflegekräften in NRW nach Angaben des Pflegekammer-Errichtungsausschusses bis heute nur rund 65.000 der Aufforderung nachgekommen. Dabei ist reichlich Zeit gewesen, die Pflegekräfte zu informieren und zu überzeugen, zumal die Onlineregis­trierung in fünf Minuten erledigt ist, wie die Kammerseite wirbt. Auch die Zumutungen der pandemischen Lage können die geringe Beteiligung daher nicht erklären; in dem Landtagsdokument jedoch kommt man zu diesem Schluss.

Im Dezember bewilligte der Landtag eine erhöhte und verlängerte Anschubfinanzierung der Pflegekammer, durch die bis 2027 keine Mitgliedsbeiträge anfallen sollen. Zugleich verschob der Errichtungsausschuss die Kammerwahl auf Ende Oktober, ursprünglich war sie für Ende März geplant. So sollen nun weitaus mehr Pflegekräfte dafür gewonnen werden, sich zu registrieren.

Das nehmen auch die Kammergegner zum Anlass, vermehrt für öffentliche Aufmerksamkeit zu sorgen. In Recklinghausen führte am Sonnabend ein Protestzug durch die Innenstadt, organisiert vom Pflegebündnis Recklinghausen und der Gewerkschaft ­Verdi. Niko Köbbe, Verdi-Gewerkschaftssekretär, erklärte gegenüber jW, dass die Zwangsmitgliedschaft und -beiträge nicht ausschlaggebend seien. Das Grundproblem sei, dass die Pflegekammer nicht über die Kompetenzen verfüge, am Pflegenotstand etwas zu ändern. Zu ihren Hauptaufgaben zähle die Weiterbildung gemäß der Berufsordnung. Doch schon die Entscheidung, ob Mitarbeiter für Weiterbildungen freigestellt oder bezahlt werden, liege nicht bei ihr. Es führe in die Irre, anzunehmen, die Kammer ermächtige die Pflegekräfte, über Arbeitsbedingungen oder Personaleinstellungen mitzubestimmen. Das bleibe Aufgabe von Gewerkschaften und Betriebsräten.

Köbbes Kollegin Marion Schäfer betonte, dass sich gerade diejenigen Pflegekräfte registrieren sollten, die gegen die Pflegekammer sind. So ergebe sich die Chance, Kammergegner in die Kammerversammlung zu wählen, die eine Urabstimmung auf den Weg bringen, in der alle Betroffenen darüber entscheiden, ob die Kammer bestehen oder aufgelöst werden soll. Anfang 2019 hatte Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann eine Umfrage unter 1500 Pflegekräften vorgestellt, in der sich die Mehrheit für eine Pflegekammer aussprach. Angesichts dieser Stichprobe von einer demokratischen Legitimation zu sprechen, verbiete sich, so Schäfer. Verdi stellt daher eigene Kandidaten auf, die in den Pflegekammer-Wahlbezirken antreten.

Werner Sarbok vom Pflegebündnis sagte zu Beginn des Protestzugs, zu dem sich rund 50 Menschen einfanden, es falle nicht leicht, angesichts des Krieges in der Ukraine gegen die Kammer zu demonstrieren. Das Leid des Krieges stehe in keinem Verhältnis. Aber ein »scheindemokratisches Pflaster« gegen den Pflegenotstand dürfe nicht akzeptiert werden. Der Protestzug endete am Rathaus mit einer Schweigeminute für den Frieden in der Ukraine.

In Schleswig-Holstein und Niedersachsen ist die Auflösung der Pflegekammern beschlossen worden, nachdem sich Mehrheiten der Pflegekräfte dagegen ausgesprochen hatten. Die Bundesregierung sieht im Koalitionsvertrag vor, bundesweit alle Fachpflegekräfte zur Selbstverwaltung der Pflege zu befragen. Offen ist, wann es soweit sein soll.