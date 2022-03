Nachschlag: Schlicht herunterbeten

Andrew Kravchenko/Reuters/Pool »Proeuropäische Revolution«: Euromaidan-Kämpfer prügeln sich mit der Staatsmacht in Kiew (30.4.2014)

Der aufklärerische Anspruch stößt an seine Grenzen. So tut sich die Sonderausgabe von »Mit offenen Karten« zum völkerrechtswidrigen Einmarsch des russischen Militärs in der Ukraine schwer damit, die Krim als Teil der Russischen Föderation anzuerkennen. Wo frühere Ausgaben materielle Grundlagen von Konflikten herausarbeiteten, wird hier durch die westliche Brille sowohl die Historie der Ukraine als auch die jüngste Ereigniskette seit 2014 schlicht heruntergebetet. Kurz: Euromaidan, »es kam zu Gewalt«, Präsident Janukowitsch floh nach Russland. Der von Faschisten gestützte Putsch wird – ganz im Sinne des US-Narrativs – als eine »orange Revolution« der sogenannten proeuropäischen Opposition beschrieben. Die interviewte französische Politikwissenschaftlerin sekundiert dieses Begriffsverständnis, was angesichts der Geschichte dieser Nation besonders verwundert. Der zweite Gesprächspartner leitet irgendein Institut, kennt sich wohl mit Geopolitik aus und darf die NATO-Kriegsallianz verteidigen. (mb)