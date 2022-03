Die Rettung ist nicht zu retten

Jonathan Olley/DC Comics/Warner Bors/dpa-Bildfunk Vollwaise mit Milliardenvermögen – Robert Pattinson als Bruce Wayne alias Batman

Es ist wichtig, dass Batmans Widersacher immer menschlicher und gleichzeitig immer böser werden. In einer Zeit, wo das Zweifeln an der Wahrheit zum Hobby der Enttäuschten geworden ist, weil man ihnen die Werkzeuge zur Reflexion nicht beigebracht hat, braucht es Klarheiten nah am Menschen. Tim Burton überzeichnete 1989 den Joker cartoonesk, er durfte es, weil der Westen gewonnen hatte. Christopher Nolan überzeichnete in »The Dark Knight Returns« (2012) die Figur des Bane Giger-futuristisch, er durfte es, weil Obama noch Präsident war. Matt Reeves hingegen lässt 2022 seinen Bösewicht Riddler von Paul Dano spielen, dem Hollywood-Fachmann für graue Studentenmäuse. Bis kurz vor Ende von »The Batman«, das heißt nach ungefähr 150 von 175 Minuten beachtlicher Spielzeit, bekommt man Riddler gar nicht zu Gesicht. Der Durchschnittsbürger versteckt sich hinter einer Kälteschutzmaske aus dem gängigen Militärbedarf und operiert, bis auf seine paar doch sehr physischen Mordattentate, die eindeutig von postmodernen Splatterfilmen wie »Saw« (2004) inspiriert sind, im Internet.

»The Batman« ist im wesentlichen ein Propagandafilm, der dem Zuschauer die Parole ins Hirn rammt: »Der Staat schützt Leben!« In den USA sind Analogien auf Donald Trump und das frei mit ihm assoziierte ­Q-Anon-Internetverschwörungsgebilde zu den gängigen Gruselgeschichten der selbsternannten Vernünftigen mutiert. Schließlich stand im Januar 2021 auf einmal ein halbnackter Mann mit Stierhörnern auf dem Kopf im Kapitol und sah fast so gruselig aus wie Joseph »Die Mumie« Biden. Damit niemand diesen Film falsch versteht, weil er sich gut zwei Stunden lang an den Perversionen eines durch und durch korrupten Systems und seinen degenerierten Opfern ergötzt, endet er mit einer Predigt und Bildern von Soldaten, die arme Menschen retten.

»The Batman« ist der nächste Gothic Horror vom Untergang der Zivilgesellschaft, er schließt sich in seiner durch und durch reaktionären Analyse des Krisenalltags »Joker« von 2019 an. Der Wille zur Revolution kann nur Pathologie sein, so das Mantra. Wer Anarchie erzeugen will, asymmetrische Kriege gegen das Kapital führt, selbst wer nicht mehr an die US-Demokratie glaubt, kann nur verrückt sein. Reeves’ Film geht noch einen Schritt weiter und stellt alle Ungerechtigkeiten in der verkommenen Stadt Gotham genüsslich aus, nur um sie dann zu relativieren. Es ist düster, grau und dreckig in den Straßen, alle nehmen die Einheitsdroge »Drops«, jeder muss sich auf jede erdenkliche Weise prostituieren, in Ruinen leben obdachlose Junkies, Kinder erfrieren in Waisenhäusern, einzige Betäubung für die halbwegs Privilegierten schafft das billige Opium-Kokain-Substitut und eine Art monströses Berghain. Der Psychopath Riddler ist eine Ausgeburt dieser ausweglosen Trübseligkeit. Aus manischem Frust entlarvt Riddler die Machenschaften der Mächtigen.

Doch welchen Ausweg soll es noch geben, wenn nicht die Paläste – darunter Bruce Waynes (Batmans bürgerliche Identität) Elfenbeinturm – brennen sollen? Im Irrenhaus erklärt ihm der Serienkiller und Staatsterrorist mit Kassengestell, wieso es einen Unterschied macht, ob man als Vollwaise mit einem Milliardenvermögen oder als Vollwaise in lebensbedrohlicher Armut aufwächst. Hinter Gittern steht die angewandte Selbstjustiz in Handschellen und dreht frei. Auf der anderen Seite steht ein egomanischer Rächer in absurdem Kostüm und ist frei.

Batman (Robert Pattinson) kommt kurz ins Schwitzen und besinnt sich umgehend auf seine Herkunft. Waynes Vater, der ehemalige Bürgermeisterkandidat, war bei aller Philanthropie schließlich auch nur ein korrupter Aristokrat. Wer’s immer noch nicht verstanden hat: Es gibt keinen Ausweg aus einer Scheißgesellschaft mit Schießbudenfiguren! Batman ist der pragmatische Held, er muss es sein, weil man im Kapitalismus verdammt noch mal zu lernen hat, dass alles möglich ist. Frau sein, Mann sein, schwul sein, Fledermaus sein oder Bodybuilder. Sogar ein Übermensch wie Wayne muss sich dem Prinzip des ständigen Trosts unterordnen, will er das richtige Leben im falschen nicht verlieren.

Der einsichtige Luzifer führt die nächste Riege sozialdemokratischer Schergen mit der Fackel der Freiheit ans Licht. Eine obamahafte Bürgermeisterin mit dem zynischen Grinsen einer Kamala Harris wird vom Beschützer der Schwachen gerettet, der bunte Politklüngel trottet hinterher ins Helle. Lebe mit Enttäuschungen, weil der Staat die Leben rettet, die er versaut.