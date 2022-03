»Feminismus ist ohne Kapitalismuskritik undenkbar«

Bildgehege/imago images Kundgebung zum internationalen Frauentag am Brandenburger Tor (Berlin, 8.3.2021)

Das Karlsruher »Frauenbündnis 8. März« ruft an diesem Dienstag anlässlich des internationalen Frauenkampftages gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi zum Streiken auf. Was fordern Sie?

Die in Verdi organisierten Beschäftigten aus dem Sozial- und Erziehungsbereich im öffentlichen Dienst befinden sich aktuell in Tarifauseinandersetzungen. In diesem Rahmen findet am 8. März gleichzeitig der erste Streiktag statt. Es war uns so möglich, den gewerkschaftlichen Kampf mit den feministischen Anliegen zusammenzubringen, die auf den sogenannten Care-Bereich zielen. Wir Feministinnen thematisieren die Haus- und Fürsorgearbeit, die Frauen unbezahlt oder gering bezahlt verrichten. Unter dem Motto »Überlastet. Ungesehen. Un(ter)bezahlt. Uns reicht’s« ruft unser Frauenbündnis zum Protest auf. Wir fordern nicht nur Gleichberechtigung, sondern die Befreiung der Frau in einer auf dem Patriarchat und damit auf Ungleichheit basierenden Gesellschaft. Wir verstehen uns als Teil der internationalen Frauenstreikbewegung. In der jetzt begonnenen Form der Zusammenarbeit mit Verdi sehen wir einen wichtigen Schritt, den Kampf um einen Frauenstreik voranzubringen, wie das bereits erfolgreich in Ländern wie Spanien oder Argentinien geschehen ist.

Wie klappt es mit der Zusammenarbeit von Feministinnen mit Gewerkschaften, aus deren Reihen regelmäßig die sogenannte Sozialpartnerschaft mit den Unternehmen beschworen wird?

Die Debatte muss ernsthaft geführt werden. Bisher waren insbesondere die Gewerkschaftsspitzen weder klassenkämpferisch noch frauenpolitisch unterwegs. Im Hinblick auf zukünftige Kämpfe ist es wichtig, diese Auseinandersetzung in den Gewerkschaften voranzubringen und auch von unserer Seite Druck auszuüben. Gerade die feministischen Streiks, z. B. in der Schweiz oder auch in Südamerika, haben gezeigt, dass politischer Fortschritt auch der Unterstützung aus den Betrieben und Gewerkschaften bedarf.

Beim Protest in Karlsruhe beteiligen sich auch Frauen vom kurdischen Gesellschaftszentrum und vom Migrantinnenverein. Welche Inhalte bringen diese Gruppen ein?

Der Migrantinnenverein wird am 8. März die besondere Diskriminierung von Migrantinnen und geflüchteten Frauen thematisieren. Dabei geht es um die Benachteiligung in allen gesellschaftlichen Bereichen und die Erfahrungen des täglichen Rassismus. Die kurdischen Frauen werden auf die Situation in den kurdischen Gebieten aufmerksam machen, vor allem auf die Emanzipationsbewegung in Rojava in Nordsyrien.

Wird die sich ebenfalls beteiligende Gruppe »Krankenhaus statt Fabrik« die Coronapandemie thematisieren?

Dies ist sicher ein Punkt, aber die dort aktiven Frauen kritisieren das Gesundheitswesen insgesamt. Selbst wenn sie im Krankenhaus und im Pflegebereich aktuell nicht zum generellen Arbeitskampf aufgerufen sind, fordern sie mit dem Slogan »Gesundheit ist keine Ware« eine Abkehr von Privatisierung, mehr Personal und bessere Bezahlung in Kliniken und Pflegeheimen. Auch im Städtischen Klinikum in Karlsruhe brodelt es.

Wie ist die Stimmung im Vorfeld des Frauenkampftages?

Die Mobilisierung läuft auf vollen Touren. Alle wünschen sich einen Tag, an dem wir deutlich machen, dass wir eine Veränderung der Gesellschaft wollen. Nicht die Profitmaximierung soll die treibende Kraft sein, sondern die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse. Um gegen Kapitalismus und Patriarchat, für ein Leben ohne Ausbeutung und Unterdrückung einen Schritt weiterzukommen, ist es wichtig, sich zu organisieren und die Individualisierung zu überwinden. Ziel kann es nicht sein, Gleichheit in einem ungleichen System zu erreichen – weswegen für uns Feminismus ohne Kapitalismuskritik undenkbar ist.