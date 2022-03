Suffragette sich, wer kann!

UIG/imago images Plakataufruf zur Demonstration vor dem Weißen Haus für die Einführung des Frauenwahlrechts in Washington, zirka 1914

Eine der wenigen Errungenschaften, die nach 1989/90 aus dem Osten in den Westen einwandern durften, ist der Internationale Frauentag. Vor 101 Jahren in Moskau auf den 8. März gelegt und 1975 von den Vereinten Nationen übernommen, wächst ihm seit 30 Jahren auf dem Gebiet der alten BRD und in Österreich eine immer größere Bedeutung zu. Das werden wir in den nächsten sieben Tagen hören. Das freie Wiener Radio Orange 94.0 wird am Dienstag den ganzen Tag ein politisches Frauentagsspezialprogramm senden. Ö 1 feiert die Frau sogar schon seit vergangener Woche mit vielen Beiträgen und legt in dieser noch eine Schippe drauf, siehe weiter unten. Très charmant die Idee des freien Münchner Radio Lora: Das gesamte Programm wird heute ausschließlich von Frauen gebaut und präsentiert, bei DLF Kultur dürfen Dreibeiner immerhin abseits des Mikrofons mitmachen. Diese Radiokolumne weist mehrheitlich auf Sendungen von Männern oder über Männer hin, was daran liegen könnte, dass die einköpfige Redaktion viril dominiert ist. Deshalb heute als Experiment in dieser Ausgabe nur Vorschläge für Sendungen von oder über Frauen. Und am Ende schauen wir, ob uns was gefehlt hat.

Das »Ö-1-Radiokolleg« legt vor mit »Frauen mit Courage« über Monika Salzer, die 2017 gegen Kanzler Kurz die »Omas gegen rechts« gründete (das sind die mit der Öhrchenmütze; 9.30 Uhr). Am Abend im »Ö-1-Konzert: Musik für Suffragetten« ein Konzert aus der Oper in Göteborg mit Werken der schwedischen Organistin und Komponistin Elfrida Andrée wie der »Cantata at the international con­gress for women’s suffrage in Stockholm 1911« (Di., 19.30 Uhr). RBB Kultur stößt im »Radiokonzert« die Kapellmeister vom Pult und präsentiert Werke der drei toten Komponisten Schubert, Mahler und Brahms, geleitet von drei ziemlich lebendigen Dirigentinnen: »Joana Mallwitz, Karina Canellakis und Alondra de la Parra« (Di., 20 Uhr). Die »Radiotexte« bringen das autobiographische Essay »Land der Frauen« von María Sánchez. Die spanische Lyrikerin verbindet ihre Familienchronik mit der Geschichte der Frauen auf dem Land (Di., 21.05 Uhr, Bayern 2). In »Als die Hohenzollern verschwunden waren« im »Zeitfragen-Feature« geht es um die Frauen im Berliner Schloss nach 1918 (Deutschlandradio 2017, Mi., 19.05 Uhr, DLF Kultur). Im Anschluss auf NDR Kultur »So ist es gewesen«, das nüchtern erzählte Hörspiel über eine Gattenmörderin nach dem Roman der Italienerin Natalia Ginzburg (NDR 1996, Mi., 20.03 Uhr). In der Reihe »Aus den Archiven« läuft am Samstag morgen in aller Frauengottsfrühe eine Ausgabe der DT-64-Sendung »Pop-Café« mit Christine Rudnik und Margarete Wohlan, »Zu Gast: Emöke Pöstenyi«, die legendäre Tänzerin, Choreographin und Retterin »ihres« DDR-Fernsehballetts (DT 64 1989, 5.05 Uhr, DLF Kultur). Hier gleich die nächste Göttin: Erika Fuchs! Markus Metz und Georg Seeßlen porträtieren im »Bayerischen Feuilleton« die Comicübersetzerin mit dem Feature »Dem Ingeniör ist nichts zu schwör« (BR 2016, Sa., 8.05 und So., 20.05 Uhr, Bayern 2). Am Montag abend Bühne frei für Olga Paschtschenko im »Musikpanorama«. Die russische Ausnahmeerscheinung an Cembalo, Piano und Orgel spielte im Oktober beim »Klavier-Festival Ruhr 2021« »Lieder ohne Worte« von Felix Mendelssohn Bartholdy und »Lieder für das Pianoforte« von dessen Schwester, der Komponistin, Pianistin und Dirigentin Fanny Hensel (21.05, DLF). Und? Fehlt was? Wir sehen, dass Frauen auch ohne die Männers ein ausgezeichnetes Radioprogramm hinkriegen. Vielleicht brauchen die uns gar nicht. Obwohl: Was wäre die Welt ohne die Musik von Frank Zappa?