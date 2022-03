Nachschlag: In Erinnerung rufen

imago images/Everett Collection Der ehemalige ukrainische Innenminister Witali Sachartschenko im Gespräch mit Oliver Stone

Der Westen verschleiert mit seinem Informationskrieg Hintergründe und Kontext. Da lohnt ein Blick auf die Anfänge der jetzigen Eskalation in der Ukraine. US-Dokumentarfilmer Oliver Stone hatte sich diesen 2016 in seinem Film »Ukraine on Fire« gewidmet. Und während er damals zum dritten Jahrestag des »Euromaidan« zunächst nur von dem russischen Sender REN TV gezeigt wurde, ist er mittlerweile auf Youtube zu finden – so man sich denn bei dem Dienst anmeldet, um sein Alter zu bestätigen. Denn zu Recht wird vor Gewalt gewarnt. Die Dokumentation beschränkt sich aber nicht nur auf die Ereignisse seit der »Orangene Revolution« 2004, sondern zeichnet auch die Geschichte nach: Zum Beispiel, wie Nazikollaborateur Stepan Bandera zu dem Idol wurde, als das er heute in der Ukraine verehrt wird. Und der Film erzählt, was in in der bürgerlichen Presse seit 2014 nicht vorkommt: Dass die Bewohner der Krim und der »Volksrepubliken« sich unmittelbar gegen den US-Putsch in Kiew auflehnten. (si)