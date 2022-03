imago/ZUMA Press/Montage jW

Konsequent verschwiegen

Zu jW vom 4.3.: »Rufe nach Waffenruhe«

Die Sprache der Bilder aus den Kriegsgebieten in der Ukraine kann kaum jemanden gleichgültig lassen. (…) Der Krieg dauert nunmehr schon über eine Woche und bewegt in Westeuropa sichtlich Millionen von Menschen, die für ein umgehendes Ende des Krieges, für Verhandlungen und den Abzug der russischen Streitkräfte aus der Ukraine demonstrieren. Also Krieg für wie lange noch? Genaugenommen wird aber in der Ukraine bereits seit fast acht Jahren ein Krieg geführt, der ganz allgemein im Westen überhaupt nicht zur Kenntnis genommen und von den dortigen Medien konsequent beschwiegen wurde. Gemeint ist hier der systematische Beschuss der beiden »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk, die sich weigerten, dem demokratisch in keiner Weise legitimierten Staatsstreich vom Kiewer Maidan 2013/14 zu folgen. Für die Errichtung einer eigenständigen Verwaltung, die sich unter anderem einem Sprachverbot für Russisch widersetzen sollte, wurde die 200.000-Einwohner-Stadt Slowjansk von der ukrainischen Luftwaffe bombardiert und fast zur Hälfte zerstört. Der seither nur sporadisch unterbrochene Beschuss der Großstädte Donezk, Lugansk und vieler Bergarbeitersiedlungen des Donbass zwang die Einwohner, Frauen und Kinder, ebenso in die Keller wie jetzt auch in den anderen Teilen des Landes. Ist dies also ein gerechter Krieg? Kriegselend ist nie gerecht. Sondern nur ein Kriegsende!

Prof. Gregor Putensen, Greifswald

Zeche zahlen

Zu jW vom 4.3. »Rufe nach Waffenruhe«

Ich komme gerade vom Einkaufen. Hier 20 Cent mehr und da 30. Kriege sind teuer, und Waffenlieferungen wollen bezahlt werden. Nicht nur die Völker Russlands und der Ukraine werden fleißig für die Suppe zahlen dürfen, die ihnen da eingebrockt wurde. Auch in den Heimatländern der eigentlichen Köche, die sie fleißig eingerührt haben, wird Geld für den Krieg dringend benötigt. Denn auch Kriegsgeschrei ist nicht kostenlos. Und folgenlos erst recht nicht, wie schon jetzt zu merken ist.

Joachim Seider, per E-Mail

Schlechte Karten

Zu jW vom 3.3.: »Geier kreisen über Moskau«

(…) Hier werden mehrere zu beachtende Fakten verschwiegen. Unter anderem die heimischen Energie- und Ressourcenpreise Russlands. Sie betragen nur einen Bruchteil der Weltpreise. Dies betrifft ebenfalls die Arbeits- und besonders die Forschungskosten. Die russische Militärindustrie arbeitet wesentlich plan- und zielorientierter als die westliche mit ihrer Markt- und Profitorientierung (…). Gegenüber Russland hat der Westen strategisch generell nicht genügend eigene Ressourcen (…). Der Weltmarkt wird sich schon kurzfristig und sehr schnell sehr ungünstig ändern, zumindest für das ressourcenarme Europa! Dazu kommt noch, dass die weltweiten politischen Veränderungen ebenfalls zuungunsten des Westens verlaufen.

Istvan Hidy, Stuttgart

China vergessen

Zu jW vom 3.3.: »Geier kreisen über Moskau«

Was diese Herren (die Russland ökonomisch zugrunde richten wollen; jW) anscheinend nicht auf dem Schirm haben, sind die mittlerweile enormen wirtschaftlichen Vereinbarungen und Verflechtungen zwischen Russland und China. Russisch-chinesischer Wirtschaftsraum, Zusammenarbeit der Börsen, das Nutzen der eigenen Währungen, die die Unabhängigkeit vom Dollar- und Euro-Raum verfolgen, beim Handel und vieles mehr. Die Konsequenzen für die russische Wirtschaft durch die westlichen Sanktionen können hierdurch erheblich abgefedert werden.

Bjørn Weidner, Norwegen

Gutes Geschäft

Zu jW vom 3.3.: »Wirtschaftskrieg tobt«

Irgendwann vor Jahren fand ich irgendwo ein Zitat von Carl von Ossietzky, ich weiß auch nicht mehr, aus welchem Anlass es abgedruckt war. Jedenfalls habe ich es notiert und herausgesucht, da es gerade in den letzten Tagen wieder hochaktuell geworden ist und sich täglich bewahrheitet. Er sagte oder schrieb im Jahre 1931: »Der Krieg ist ein besseres Geschäft als der Friede. Ich habe noch niemanden gekannt, der sich zur Stillung seiner Gier auf Erhaltung und Förderung des Friedens geworfen hätte.« Dem ist wohl nichts hinzuzufügen.

Helmuth Wollmann, Wien/Österreich

Neue Dimension

Zu jW vom 28.2.: »Fossiles Comeback«

Wir erleben gerade einen fundamentalen Paradigmenwechsel in der Politik. Auf einmal sind 100 Milliarden Euro für die Aufrüstung der Bundeswehr kein Thema. Alle außer Die Linke haben zugestimmt – die FDP und die CDU sowieso. Anderseits gibt es vom FDP-Finanzminister für die Finanzierung der Energiewende kein Geld. Dabei zeigt sich jetzt, dass die Abhängigkeit von russischem Gas und Erdöl eine militärische Dimension hat, die bisher unterschätzt wurde. In den 1980er Jahren gab die US-Armee weltweit die Parole aus: »Energy Conservation is Army Readiness« (Energieeinsparung heißt Kampfbereitschaft), wohl wissend, dass von der Energieversorgung militärische Erfolge abhängen. Alle Militärstrategen wissen das. Dies wusste auch Hitler, als er 1935 das Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG) in Kraft setzte. Diese aus der Diktatur übernommene Rechtsstruktur beeinflusste auch die Energiewirtschaft der Bundesrepublik Deutschland und die Umgestaltung der Energiewirtschaft der DDR, und tut es bis heute. In bezug auf den aktuellen Konflikt mit Russland erlangt die Energiepolitik als Werkzeug der Militärstrategie eine neue, ungeahnte Bedeutung. Die Selbstversorgung und damit die von der Koalition angestoßene Energiewende ist plötzlich militärstrategisch von Bedeutung. Auch die Energieeinsparung hat auf einmal einen Sicherheitsaspekt. Diesbezüglich hat Herr Putin etwas in Gang gesetzt, womit bisher niemand gerechnet hat.

Conrad Fink, Freiberg am Neckar