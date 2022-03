Ukrainisches Dilemma

AP Photo/Pavel Golovkin Wladimir Putin zeigt der NATO Grenzen auf, verliert aber an Zuspruch in der ukrainischen Bevölkerung

Es klingt zynisch, aber es ist der Zynismus, der sich aus der Sache ergibt: Einen Erfolg hat Wladimir Putins Russland nach zehn Tagen Krieg in der Ukraine zu verzeichnen, wenn auch um einen enormen Preis menschlichen Leids und wirtschaftlichen Schadens. Der Erfolg besteht darin, dass die NATO die Lektion verstanden hat, die ihr Putin erteilen wollte. Am Freitag hat sie erklärt, sie werde nicht aktiv in den Krieg einsteigen, etwa durch die Ausrufung einer »Flugverbotszone« über der Ukraine. Die Ankündigung kam mit allen Anzeichen des Zähneknirschens, aber sie trägt dem Umstand Rechnung, dass keines der Mitgliedsländer – vom weltpolitischen Zwerg Luxemburg bis zur Weltmacht USA – wegen der Ukraine einen Krieg mit Russland riskieren will. Dass man das als Zeuge dreißigjähriger unentwegter Expansion der westlichen Militärallianz noch erleben darf, könnte man stoßseufzen.

Aber solche Erleichterung wäre verfrüht. Denn der Westen ist bemüht, sich für diese Niederlage maximal zu rächen. Der britische Premier Boris Johnson beteuert, die NATO sei kein Feind des russischen Volkes, und sie respektiere den russischen Großmachtstatus. Wer’s glaubt, wird selig. Aber gleichzeitig, so Johnson weiter, müsse sie erreichen, dass Russland in der Ukraine scheitere, und dass dies vor aller Welt sichtbar werde. Dazu werden sogar alte Frontstellungen verlassen, wie der Besuch einer hochrangigen US-Delegation in Venezuela an diesem Wochenende signalisiert. Ziel der Reise ist laut US-Medien, das strategische Bündnis zwischen Moskau und Caracas zu schwächen – und nach Möglichkeit den Import von venezolanischem Öl wiederaufzunehmen, um den von russischem einstellen zu können. Dazu müsste Washington freilich sein eigenes Sanktionsregime gegen Venezuela aufheben. Soll man es die List der Vernunft nennen?

Auf der anderen Seite hat der geopolitische Erfolg für Russland auch seine Grenzen. Militärisch ist aus dem erhofften schnellen Sieg nichts geworden. Die Falle nach afghanischem Szenario, die manche in den USA Russland in der Ukraine stellen wollten, kann immer noch zuschnappen. Zudem ist die zentrale politische Hypothese Putins hinfällig geworden: Ein eigentlich Russland gegenüber brüderlich eingestelltes ukrainisches Volk werde von einer »Bande von Drogensüchtigen und Neonazis« daran gehindert, dies zum Ausdruck zu bringen. Im Gegenteil haben die Angriffe auf das russischsprachige Charkiw dazu geführt, dass sich auch der traditionell Moskau verbundene Teil der ukrainischen Gesellschaft anders orientiert. Russland könnte ohne die Verbündeten in der Ukraine dastehen, die es braucht, um einen militärischen Erfolg politisch abzusichern. Desto wichtiger ist es, jetzt erst zu einer Waffenruhe und dann zu einem politischen Kompromiss zu kommen. Ob unter Vermittlung Israels, Chinas oder von wem auch immer.