100 Jahre bis zur Lohngerechtigkeit

imago images/Future Image Geht es im selben Tempo weiter, vergeht bis zur Gleichstellung von Frauen und Männern noch viel Zeit

Bis zu diesem Montag haben Frauen rechnerisch umsonst gearbeitet, während Männer bereits seit dem 1. Januar bezahlt wurden. Der 7. März markiert in diesem Jahr den »Equal Pay Day«, also den Tag der geschlechterbedingten Lohnlücke, dem sogenannten Gender Pay Gap. Denn noch immer verdienen Frauen durchschnittlich rund ein Fünftel weniger als Männer. Dabei sind die Verwerfungen des Arbeitsmarktes aufgrund der Coronapandemie nur zum Teil eingerechnet, denn die Zahl bezieht sich auf die jüngste veröffentlichte Erhebung des Statistischen Bundesamtes und damit auf Zahlen von 2020.

Der »Gender Pay Gap« verkleinert sich langsam, so betrug er 2015 noch 22 Prozent. Wenn die Fortschritte allerdings ähnlich langsam weitergehen, wird es noch rund 100 Jahre, nämlich bis 2121 dauern, bis gleicher Lohn für gleiche Arbeit in Deutschland erreicht wird. Im europäischen Vergleich bleibt die BRD damit nach Angaben der Initiative »Equal Pay Day« außerdem das Schlusslicht der Geschlechtergerechtigkeit in Sachen Löhnen. Europaweit liegt die geschlechterbedingte Lohnlücke bei 14 Prozent.

Und selbst wenn man strukturelle Unterschiede, wie eine höhere Teilzeitquote bei Frauen, weniger Frauen in Führungspositionen und schlechter bezahlte, weiblich konnotierte Berufe rausrechnet, bleibt nach Angaben der Initiative bei gleichqualifizierten Personen, in der gleichen Branche und Position, die gleich viel arbeiten, eine Lohnlücke zwischen Männern und Frauen von durchschnittlich sechs Prozent. Doch auch die strukturelle Benachteiligung von Frauen ist ja weder naturbedingt noch eine freie Wahl von Frauen, wie von Konservativen behauptet wird, die das Anprangern dieser Missverhältnisse beiseite wischen wollen.

»Generell brauchen wir eine echte Aufwertung frauendominierter Berufe«, konstatiert deshalb Martin Burkert, Vizevorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Für ihn geht das am besten über »ordentliche Tarifverträge«: »Denn Tarifverträge sind ein wirksames Mittel, um die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern deutlich zu verringern.« Und auch die Gewerkschaft Verdi machte am Freitag darauf aufmerksam, dass sich durch die zunehmende Tarifflucht von Unternehmen das Problem vergrößere. Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums betrage die Lohnlücke bei Vollzeitbeschäftigten in nicht tarifgebundenen Betrieben monatlich 729 Euro. »Damit ist die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in Unternehmen ohne Tarifbindung um 36 Prozent größer als in Unternehmen mit Tarifbindung«, erläuterte Verdi-Vorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger, zuständig für Handel sowie für Frauen- und Gleichstellungspolitik.

Nutzenberger machte darauf aufmerksam, dass die geplante Erhöhung des Mindestlohns Frauen besonders in prekären Berufen zugute komme. Die Bundesregierung verschärfe mit der gleichzeitigen Anhebung der Minijobgrenze dabei strukturelle Ungleichheiten. »Dieses Vorhaben verfestigt geringfügig entlohnte und sozial prekäre Beschäftigung und treibt vor allem Frauen in ungewollte finanzielle Abhängigkeiten und Altersarmut«, kritisiert die Gewerkschafterin. Fast 70 Prozent der ausschließlich geringfügig entlohnten Beschäftigten seien Frauen. Vor diesem Hintergrund scheinen die zahlreichen vermeintlich solidarischen Aussagen von Vertreterinnen und Vertretern der Bundesregierung, insbesondere von SPD und Grünen, die zum »Equal Pay Day« am 7. und zum internationalen Frauenkampftag am 8. März zu erwarten sind, besonders fade.