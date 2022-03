Kalkulierte Eskalation

REUTERS/Anton Vaganov Die Sanktionen des Westens wirken sich unmittelbar auf die russische Bevölkerung aus

Die USA und die EU haben Russland nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine mit schwerwiegenden Wirtschaftssanktionen belegt. Die US-Großbank J. P. Morgan geht davon aus, dass die russische Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 35 Prozent einbrechen wird. Russlands Präsident Wladimir Putin sagte am Sonnabend, die Sanktionen kämen einer »Kriegserklärung gleich«.

Im Kern zielen die Maßnahmen auf die Schwächung des russischen Finanzsektors. Der Spielraum der Zentralbank zur Stützung des Rubel wird eingeschränkt, indem der Westen die russischen Devisenreserven im Ausland in Höhe von rund 630 Milliarden US-Dollar einfriert. Zu Wochenbeginn stürzte der Rubel ab, selbst eine Anhebung der Leitzinsen auf 20 Prozent konnte den Verfall der Währung nicht voll auffangen. Mittlerweile erhält man für einen US-Dollar rund 124 Rubel, damit hat die russische Landeswährung seit Beginn der Ukraine-Invasion fast die Hälfte an Wert verloren. Die russischen Aktienmärkte sind seit dem vergangenen Montag geschlossen. Für manchen Spekulanten war das zuviel: Wie T-online am Freitag berichtete, griff der Fondsgründer Alexander Butmanow in einer Livesendung des Wirtschaftssenders RBK Investors plötzlich zur Flasche und sprach: »Liebe Börse, du standest uns nahe, du warst interessant, ruhe in Frieden, liebe Kameradin.«

Um Kapitalflucht vorzubeugen, verfügte die Notenbank, dass Bankkunden nicht mehr als umgerechnet 10.000 Dollar von ihren Konten abheben dürfen. Für den Kauf von Devisen wird eine Gebühr von 30 Prozent fällig. Damit die Notenbank über genügend liquide Mittel verfügt, müssen russische Exportunternehmen 80 Prozent ihrer Einnahmen an die Währungsbehörde abgeben. Zur Stützung des Aktienmarkts sollen Einnahmen aus dem Öl- und Gasexport des »Nationalen Wohlstandsfonds« herangezogen werden. Für auf Rubel laufende Staatsanleihen sollen vorübergehend keine Zinsen mehr gezahlt werden. Ende Januar liehen ausländische Investoren dem russischen Staat 38 Milliarden Dollar. Die müssen sich erst mal in Verzicht üben.

Am Sonntag teilten die beiden Kreditkartenanbieter Visa und Mastercard mit, ihre Geschäfte in Russland auszusetzen. Russlands größtes Finanzinstitut, die Sberbank, informierte, sie werde über das russische Kreditkartensystem »Mir« (deutsch: Welt, Frieden) den inländischen Zahlungsverkehr sicherstellen. Wer im Ausland lebe, solle zügig Geld mit den Visa/Mastercard-Karten abheben oder größere Ausgaben tätigen, bevor die Systeme nicht mehr funktionierten. In der Türkei, in Zypern und in einigen anderen Ländern werde das »Mir«-Zahlungssystem bereits akzeptiert.

Am Freitag hatte die Duma ein Gesetzespaket zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen verabschiedet. Demnach könne die Regierung, »wenn nötig«, die Renten und den Mindestlohn erhöhen, berichtete Reuters. Außerdem kann ein Wirtschaftsprüfungsmoratorium für kleine und mittlere Unternehmen für dieses Jahr und für IT-Unternehmen bis Ende 2024 eingeführt werden. Privathaushalte sowie kleine und mittelständische Unternehmen müssen im laufenden Jahr keine Kredite tilgen – eine Maßnahme, die bereits zu Beginn der Coronapandemie eingeführt worden war. Eine seit mehreren Jahren geltende Kapitalamnestie wird verlängert, die es Russen ermöglicht, im Ausland gehaltenes Eigentum zurückzuführen, ohne dafür belangt zu werden.

Die USA hatten nach Abstimmung mit der EU am Mittwoch sieben Geldhäuser, die ein Viertel des russischen Bankensektors ausmachen, vom Informationssystem SWIFT ausgeschlossen. Die betroffenen Institute können keine länderübergreifenden Transaktionen mehr durchführen. Eingefleischten Transatlantikern gehen die Maßnahmen nicht weit genug. Der Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen (CDU) forderte eine drastische Verschärfung der Finanzsanktionen. »Wenn alle russischen Banken von dem SWIFT-Abkommen ausgeschlossen würden, würde das einen systemischen Schock in die Wirtschaft Russlands leiten«, sagte er am Freitag abend nach einer geheimen Sitzung des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages mit Vertretern von Bundesregierung und Bundesnachrichtendienst (BND) in Berlin. Schärfere Maßnahmen sind jedoch unwahrscheinlich, da der Westen keine Banken sanktionieren möchte, die für die Zahlungsabwicklung der russischen Gas- und Ölexporte benötigt werden. Angesichts der anderweitig drohenden Risiken für die Energieversorgung der EU, warnte Finanzminister Christian Lindner (FDP), man müsse »wissen, was man tut«. Der US-Finanzjournalist Michael Shedlock kommentierte die Haltung Brüssels: »Die EU jubelt der ukrainischen Seite aus sicherer Entfernung zu, aus warmen Wohnzimmern, die mit russischem Gas geheizt werden.«