Das letzte Dinner

Zum Thema Untergehen mit Stil bringt die »Coole Wampe« die bekömmlichsten Teile des Elf-Gänge-Menüs, das am Vorabend der Havarie des Passagierschiffs »Titanic« den Gästen der ersten Klasse serviert wurde.

1. Consommé Olga

Ein Liter Geflügelbrühe, 80 g Lauch, 80 g Möhren, 80 g Sellerie, 80 g Salatgurke, 8 kleine Jacobsmuscheln, 4 cl Portwein, Salz, weißer Pfeffer, frische Kresse.

Lauch, Möhren und Sellerie putzen und waschen. Das Gemüse in feine Streifen schneiden und in etwas kräftiger Brühe andünsten. Die ebenfalls in feine Streifen geschnittene Salatgurke hinzugeben und mit der restlichen Brühe auffüllen. Mit Portwein, Salz und weißem Pfeffer kräftig abschmecken. Jacobsmuschelfleisch halbieren, in Brühe bissfest dünsten und in die Suppenteller verteilen. Mit heißer Gemüsebrühe aufgießen, mit Kresse bestreuen und sofort servieren. Dazu weißer Burgunder.

2. Pochierter Lachs mit Schaumsauce

600 g frischer Lachs in 8 Tranchen, frischer Dill, 1/4 l Gemüsebrühe, 1/8 l Weißwein, etwas Salz, weiße Pfefferkörner. Für die Schaumsauce: 200 g Butter, zwei Eigelb, drei EL Weißwein, 1/2 TL scharfer Senf, der Saft einer Zitrone, Salz, weißer Pfeffer, 100 g geschlagene Sahne. Außerdem: Zwei kleine, in feine Streifen geschnittene Zucchini, 100 ml Gemüsebrühe, ein TL Butter.

Für den Fischsud Brühe und Weißwein auf den Siedepunkt bringen. Mit Pfefferkörnern, Dill und Salz würzen. In der Zwischenzeit für die Schaumsauce Eigelb, Weißwein und Senf im Wasserbad cremig aufschlagen. Nach und nach die ausgelassene, abgeschäumte, handwarme Butter unterrühren (Sauce Hollandaise). Sahne aufschlagen und vorsichtig unter die Sauce geben. Mit Zitronensaft, Salz und weißem Pfeffer abschmecken. Die Lachstranchen in den Fischsud einlegen und auf dem Siedepunkt 2 bis 3 Minuten garen. Butter zerschmelzen, Zucchinistreifen dazugeben und mit wenig Brühe bissfest dünsten. Mit Salz und weißem Pfeffer abschmecken. Die Sauce auf Teller verteilen, pochierte Lachstranchen daraufsetzen und mit den Zucchinistreifen umlegen. Dazu ebenfalls weißer Burgunder.

3. Sorbet Punch Romaine

Für den Zuckerrand: 100 ml Wasser, 4 EL Staubzucker, etwas Kristallzucker. Außerdem: Zitronensorbet, Orangen, Zitronen, Zimt, Nelken, Lindenhonig, Champagner, Cointreau, Zitronenmelisse.

Für den Punsch den Saft von vier Orangen und vier Zitronen. auspressen. ¼ Liter Rotwein mit dem Orangen- und Zitronensaft, einer halben Zimtstange und einigen Nelken aufkochen und von der Kochstelle nehmen. Mit Lindenhonig süßen, etwas Cointreau dazugeben, abseihen und kalt stellen. In der Zwischenzeit Staubzucker und Wasser aufkochen und abkühlen lassen. Den Rand der Sektschalen darin einige Millimeter eintauchen und gleich in Kristallzucker stellen, um so einen Zuckerrand zu erhalten. In die Sektschalen je eine Kugel Zitronensorbet geben und den kalten Punsch darüber verteilen. Zum Schluss mit etwas Champagner aufgießen und mit frischer Zitronenmelisse garnieren. Dazu roter Bordeaux.

Ungefähr zwei Stunden nach dem Dessert kollidierte die Titanic mit einem Eisberg und ging am 15. April 1912 um 2.20 Uhr (Schiffszeit) im Nordatlantik unter.