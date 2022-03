Anno … 10. Woche

1917, 8. März: Die russische Februarrevolution (nach dem geltenden Julianischen Kalender am 23. Februar) beendet die über 300jährige Herrschaft der Romanow-Dynastie. An die Stelle der Zarenherrschaft tritt die sogenannte Doppelherrschaft, ein Nebeneinander der vom Parlament eingesetzten Provisorischen Regierung und der Sowjets, der basisdemokratischen Arbeiter- und Soldatenräte, bis die Bolschewiki schließlich im November 1917 die Macht übernehmen.

1932, 13. März: Bei den Reichspräsidentenwahlen in Deutschland erhält Paul von Hindenburg als gemeinsamer Kandidat von Zentrum, SPD, Bayerischer Volkspartei und anderen bürgerlichen Parteien im ersten Wahlgang 18,6 Millionen Stimmen, Hitler 11,3 Millionen, Stahlhelm-Chef Theodor Duesterberg mit Unterstützung der Deutschnationalen 2,5 Millionen und KPD-Chef Ernst Thälmann 4,98 Millionen Stimmen. Da keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht hat, findet am 10. April ein zweiter Wahlgang statt, bei dem Hindenburg 19,3 Millionen Stimmen erhält, Hitler 13,4 Millionen und Thälmann 3,7 Millionen.

1947, 8. März: Im deutschsprachigen Exilverlag Querido erscheint Theodor W. Adornos und Max Horkheimers Essaysammlung »Die Dialektik der Aufklärung«. Das bald zum Standardwerk der Kritischen Theorie avancierte Buch der beiden Soziologen entfaltet vor allem in der beginnenden Studentenbewegung Mitte der 1960er Jahre einen enormen Einfluss.

1947, 12. März: Der US-Präsident Harry S. Truman verkündet vor dem Kongress seines Landes den außenpolitischen Grundsatz, »freien Völkern beizustehen, die sich der angestrebten Unterwerfung durch bewaffnete Minderheiten oder durch äußeren Druck widersetzen«. Truman leitet damit den Kalten Krieg ein, denn die später sogenannte Truman-Doktrin richtet sich unmittelbar gegen den sowjetischen Einfluss im Iran sowie in Griechenland und der Türkei.

1977, 9. März: Die im Untergrund lebende Elisabeth Käsemann wird in der argentinischen Hauptstadt verhaftet und vom Militär in ein geheimes Haftlager verschleppt. Trotz einer internationalen Kampagne für ihre Freilassung, weigert sich das Auswärtige Amt, politischen Druck auf die Militärjunta auszuüben. Angehörige des seit April 1976 durch einen Putsch an die Macht gekommenen Militärs foltern die bundesdeutsche Staatsbürgerin schwer und richten sie zusammen mit 15 weiteren Häftlingen schließlich am 24. Mai 1977 hin.