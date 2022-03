Schritt zur Gleichberechtigung

Peter Homann/imago Protest gegen die Rücknahme von in der DDR garantierten Frauenrechten (Berlin 11.9.1990)

Es war nur eine kleine Meldung, die am 23. Dezember 1971 im Neuen Deutschland erschien, aber sie verdarb den Vertretern der Kirchen in der DDR das Weihnachtsfest. Das Politbüro des ZK der SED und der Ministerrat der DDR kündigten an, eine gesetzliche Neuregelung zum Schwangerschaftsabbruch auf den Weg zu bringen: »Bis zum Ablauf von drei Monaten kann die Frau selbst entscheiden, ob sie ihre Schwangerschaft unterbrechen möchte. Nach Ablauf des dritten Monats ist eine Unterbrechung der Schwangerschaft nur dann zugelassen, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist oder wenn andere schwerwiegende Umstände vorliegen.« Im Januar und Februar 1972 traten die katholische Ordinarienkonferenz und die evangelischen Landeskirchen mit Erklärungen an die kirchliche Öffentlichkeit, die sich entschieden gegen die Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchs wandten: Dieser komme der »Tötung keimenden Lebens« gleich.

Der Einspruch der Kirchen interessierte die Führung der SED wenig. Die Ausschüsse der Volkskammer machten sich rasch an die Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs, über den schon im März 1972 abgestimmt werden sollte. Das Tempo, mit der die Neuregelung in Angriff genommen wurde, erklärt sich auch vor dem Hintergrund der Blockkonfrontation. Am 6. Juni 1971 hatten 374 Frauen in der Illustrierten Stern erklärt: »Wir haben abgetrieben!«. Sie bekannten sich damit öffentlich zur Verletzung des in der Bundesrepublik geltenden Rechts. In der Folge kam es zu zahlreichen Demonstrationen, auf denen Frauen die Streichung des Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch forderten. Die sozialliberale Koalition unter Bundeskanzler Willi Brandt (SPD) geriet unter Druck. Auf einem Parteitag der SPD im November 1971 erhielt ein Antrag, der eine Fristenregelung, also den straffreien Abbruch einer Schwangerschaft innerhalb eines bestimmten Zeitraums, forderte, die Mehrheit. Es zeichnete sich ab, dass die Regierung Brandt in absehbarer Zeit den Paragraphen 218 reformieren würde. Dem wollte man von seiten der SED zuvorkommen, ergab sich hier doch eine Möglichkeit, den fortschrittlichen Charakter der DDR gegenüber dem konservativen Weststaat herauszustellen.

Abschaffung von § 218

Dennoch war das Zustandekommen einer liberalen Schwangerschaftsabbruchregelung in der DDR nicht allein der Systemkonkurrenz geschuldet. Bemühungen um ein Recht auf Abbruch gab es seit Gründung des sozialistischen Staates. Die Forderung nach einer Abschaffung des Paragraphen 218 hatte schon in den 1920er Jahren zu den frauenpolitischen Forderungen der KPD gehört. 1928 hatten die Kommunisten einen Gesetzentwurf in den Reichstag eingebracht, der einen straffreien Abbruch vorsah. Der Deutsche Ärztetag hatte die Zahl der illegalen Schwangerschaftsabbrüche im Jahr zuvor auf mehr als eine halbe Million geschätzt. Jährlich starben 10.000 Frauen infolge unsachgemäßer Abbrüche. Angesichts dieses Massenelends hatte das Drama »Cyankali« des Arztes und Schriftstellers Friedrich Wolf Ende der 1920er Jahre für großes Aufsehen gesorgt. Wolf setzte sich auch nach der Niederschlagung des Faschismus für eine »soziale Indikation« ein. Im Neuen Deutschland forderte er am 17. Dezember 1946 die Abschaffung des Paragraphen 218, »billige, gute Verhütungsmittel« und eine »breit durchgeführte Handhabung des Schutzes von Mutter und Kind, Mütter- und Säuglingsberatungsstellen mit planmäßiger Versorgung mit Zusatznahrung, Kindswäsche, Wohnungsbeschaffung«.

Wolf ließ keinen Zweifel daran, dass zur Umsetzung dieser Forderungen ein politischer Kampf nötig sei. Die weiteren Ereignisse sollten ihm recht geben. Denn die SED strich den Paragraphen 218 im Jahr 1947 zwar aus dem Strafgesetzbuch, und die in den fünf Ländern der Sowjetischen Besatzungszone eingeführten »Gesetze über die Unterbrechung der Schwangerschaft« enthielten mit Ausnahme von Sachsen-Anhalt neben einer ethischen Indikation als Reaktion auf die zahlreichen Vergewaltigungen nach Kriegsende auch eine soziale, aber diese Regelungen wurden im September 1950 mit dem »Gesetz über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau« vom Tisch gewischt. Nunmehr waren Schwangerschaftsabbrüche nur noch aus medizinischen und eugenischen Gründen möglich, worüber eine Kommission aus Ärzten, Vertretern des Gesundheitswesens und des Demokratischen Frauenbundes zu befinden hatte.

Die Rücknahme der sozialen Indikation folgte dem Ziel des sozialistischen Aufbaus, dem individuelle Entscheidungen von Frauen untergeordnet wurden. »Unsere Zukunft erfordert eine wachsende Bevölkerung« führte DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl vor der Volkskammer aus. Die Neuregelung wurde mit einer schwangerschafts- und kinderfreundlichen Sozialpolitik verbunden, in deren Zentrum die arbeitende Frau stand. Unabhängig von diesen bevölkerungspolitischen Überlegungen war das Gesetz von 1950 aber auch das Ergebnis eines Machtkampfes zwischen der in puncto Schwangerschaftsabbruch deutlich konservativ eingestellten Sowjetischen Kontrollkommission, der Kirche und der Ost-CDU auf der einen sowie Teilen der SED auf der anderen Seite. Schon 1947 hatte es hitzige Landtagsdebatten gegeben. So hatte die CDU den Kommunisten vorgehalten, mit der Lockerung des Verbots Mord zu legalisieren und die Politik der Nazis fortzusetzen.

Das Gesetz von 1950 sah vor, dass dessen konkrete Ausgestaltung durch eine Verordnung geregelt werden sollte. Die aber ließ auf sich warten, wohl auch, weil CDU-Gesundheitsminister Luitpold Steidle wenig Interesse daran zeigte. In der Zwischenzeit forderten Ärztinnen und Ärzte immer wieder eine Freigabe der Abbrüche, denn trotz Verbots wurden Schwangerschaften weiterhin nicht ausgetragen – mit der Folge, dass jährlich an die 70 Frauen bei unsachgemäßen Eingriffen starben. Als im Juni 1964 der erste Frauenkongress der DDR zusammentrat, lagen Tausende Anträge vor, die eine »bewusste Mutterschaft« forderten. Als die ministerielle Verordnung im März 1965 endlich kam, wurde das bestehende Gesetz von 1950 zwar um die Möglichkeit einer ethischen und sozialen Indikation erweitert, öffentlich kommuniziert aber wurde das nicht, wollte man doch verhindern, »dass in der Bevölkerung irrige Auffassungen über eine generelle Freigabe der Schwangerschaftsunterbrechungen entstehen«, wie es in einem Brief des Politbüros an die Bezirks- und Kreisleitungen der SED hieß.

Frage der Würde

Von einem solchen paternalistischen Misstrauen gegenüber den Frauen war in der Volkskammerrede des seit 1971 amtierenden Ministers für Gesundheit, Ludwig Mecklinger, zur Begründung des Gesetzes nichts zu spüren. Das SED-Mitglied betonte vielmehr, dass mit der Einführung einer Fristenlösung ein entscheidender Schritt zur Gleichberechtigung der Frauen getan werde. In eigener Verantwortung über die Austragung einer Schwangerschaft zu entscheiden, das entspreche dem Recht und der Würde der Frau in der sozialistischen Gesellschaft. Es bestehe kein Zweifel, dass die Frauen das Recht auf Schwangerschaftsabbruch »verantwortungsbewusst« handhaben würden. Zum gleichen Urteil kam Ende der 1970er Jahre auch eine an verschiedenen DDR-Kliniken durchgeführte Studie. Ihr zufolge waren es vor allem Frauen, die bereits Kinder hatten, die vom Recht auf Abbruch Gebrauch machten.

Restauration

Die Volkskammer verabschiedete das Gesetz am 9. März 1972 »mit absoluter Stimmenmehrheit«, wie das Neue Deutschland schrieb. Die Formulierung verdeckt, dass es 14 Gegenstimmen und acht Enthaltungen aus den Reihen der CDU gab – ein einmaliger Fall in der Geschichte des DDR-Parlaments. In der Bundesrepublik wurde 1974 mit knapper Mehrheit ebenfalls eine Fristenlösung beschlossen, allerdings auf Initiative der Christdemokraten bereits ein Jahr später wieder vom Verfassungsgericht gekippt, so dass es 1976 nur zu einer Indikationslösung kam, die Notfallausnahmen akzeptierte. Nach der »Wende« wurde das DDR-Gesetz geschleift – ein später Sieg der Konservativen. Als Ergebnis langer Kämpfe wurde schließlich 1995 eine Fristenlösung mit Beratungspflicht beschlossen. Abbrüche vor Vollendung des dritten Schwangerschaftsmonats sind seitdem zwar straffrei, bleiben aber rechtswidrig.