»Auf die Straße gegen Faschismus und Krieg!« Sonnabend, 5.3., 15 Uhr, Chemnitz, Karl-Marx-Monument, Brücken­str. 10. Veranstalter: »Chemnitz nazifrei« u. a.

»Für den Frieden – gegen die NATO!« Demonstration. Wir fordern u. a.: Sofortiger Stopp der russischen Angriffe, die Waffen nieder! Zerschlagung der deutschen Rüstungskonzerne! Zerschlagung der NATO! Sonnabend, 5.3., 17 Uhr, Berlin, Leopoldplatz. Veranstalter: SDAJ u. a.

»Den Krieg in der Ukraine sofort beenden!« Friedenskundgebung. Auch der von uns seit Jahren kritisierte Konfrontationskurs der NATO gegen Russland legitimiert nicht die aktuelle militärische Aggression Russlands. Sonnabend, 5.3., 11 Uhr, Augsburg, Willy-Brandt-Platz. Veranstalter: Augsburger Friedensinitiative (AFI)

»Stoppt den Krieg in der Ukraine«. Globaler Aktionstag der Friedensbewegung. Russlands Angriffskrieg ist eine Katastrophe für die Menschen in der Ukraine. Wir fordern: Abzug der russischen Truppen! Keine NATO-Erweiterung! Keine Aufrüstung! Sonntag, 6.3., 11.55 Uhr, Frankfurt am Main, Willy-Brandt-Platz. Veranstalter: Friedens- und Zukunftswerkstatt e. V. u. a.

»Mit Power durch die Mauer!« Anarchistisch-feministische Antiknastkundgebung. Sonntag, 6.3., 15 Uhr, Chemnitz, vor der JVA Chemnitz, Thalheimer Str. 29. Veranstalter: Anarchistisch-feministisches Antiknastbündnis

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.