Ohne Mumm

Zu jW vom 26./27.2.: Leserbriefe

Den Leserbrief »Falscher Schluss« von Hagen Radtke fand ich bemerkenswert. Er hat ja recht, was im Kosovo falsch war, wird in der Ukraine nicht richtig. (…) Ich fand es übrigens sehr gut, Lenin vom November 1919 zu zitieren mit seinen Überlegungen zu den Beziehungen der Kommunistischen Partei Russlands zur Ukraine. Das liest sich doch etwas anders als bei Wladimir Putin in seiner langen Rede vom 21. Februar. Ist zwar alles Geschichte, aber die heutigen Nationalisten und Faschisten in der ukrainischen Führung könnten sich in bezug auf Sprache und kulturelles Erbe gegenüber den russischsprachigen Ukrainern etwas anders besinnen, als sie es praktizieren. Sie verehren aber lieber Stepan Bandera als Lenin, und keiner unserer Politiker hat den Mumm, das einmal anzusprechen. Sie kuschen, wenn der ­Ukraine-Botschafter Andrij Melnyk seine dreisten Vorhaltungen absondert.

Emmo Frey, Dachau

Brauner Zulauf

Zu jW vom 4.3.: »Rufe nach Waffenruhe«

Gut informiert zeigt sich derzeit die Webseite der extrem rechten Partei »Der III. Weg« über das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Sind doch zahlreiche ihrer Gesinnungskameraden dort aktiv. Zum Beispiel im »Asow-Bataillon« oder in anderen Formationen bewaffneter Neonazis. Unterstützung erhalten die braunen Kameraden von überall her. Rechte deutsche Fußballhooligans schickten »Ausrüstungsgegenstände«, polnische Nationalisten ebenfalls. Fußballspieler von Dynamo Kiew haben ebenso wie »viele Fan- oder Hooligangruppen zu den Waffen gegriffen«. Freiwillige aus Polen kamen, und »weißrussische Nationalisten haben sich den Freiwilligen des ›Asow-Bataillons‹ angeschlossen«, heißt es auf der Webseite der extrem rechten Partei. Ukrainer, welche in der französischen Fremdenlegion dienen, werden mit voller Ausrüstung in den Urlaub entlassen, um ihr Land zu verteidigen. Außerdem hätten Großbritannien, Polen, Lettland, Dänemark und Kroatien ihren Freiwilligen die Erlaubnis erteilt, in der Ukraine zu kämpfen, heißt es dort. Auch Exiltschetschenen seien angerückt. 2014 wurde in der Ukraine das »Dschochar-Dudajew-Bataillon« für Freiwillige aus Tschetschenien gegründet. Die hauptsächliche Motivation der Männer sei es, Rache an den Russen und an tschetschenischen Kollaborateuren zu nehmen. Die nazistischen »Asow«-Soldaten entwickeln gar einen besonderen Humor. Sie fetten ihre Patronen mit Schweinefett ein, bevor sie diese in das Magazin einlegen. Ein Gruß an die tschetschenischen Söldner Putins, sagen sie.

Ulli Sander, Dortmund

Ohne Gewissen

Zu jW vom 28.2.: »Bundeswehr sagt danke«

Seit der Sondersitzung des Bundestages vom 27. Februar 2022 quält mich die Frage, was für Abgeordnete wir eigentlich in den Bundestag gewählt haben. Sind diese Abgeordneten wirklich »zum Wohle des deutschen Volkes« in den Bundestag gezogen? Abgeordnete sind nur ihrem Gewissen verpflichtet. Haben diese Abgeordneten überhaupt noch ein Gewissen? Die »grüne« Außenministerin Annalena Baerbock hatte uns vor der Wahl am 26. September 2021 versprochen, dass die neue Regierung eine Regierung des Klimawandels sein würde. Seit 27. Februar 2022 weiß ich, dass wir nur noch Kriegstreiber in der Regierung und im Bundestag haben! Nicht ein einziger Abgeordneter ist aufgestanden und hat gemahnt, dass Deutschland sich aufgrund der deutsch-russischen Geschichte nicht in den russisch-ukrainischen Konflikt einmischen sollte! Was machen die Abgeordneten und die Regierung? Sie schicken Waffen ins Kriegsgebiet, auf dass sich Russen und Ukrainer noch einige Wochen länger abschlachten! Ist diesen Leuten klar, dass sie Deutschland damit zur Kriegspartei machen? Wer hat diese Leute ermächtigt, Deutschland in den Regionalkonflikt zwischen Russland und der Ukraine hineinzuziehen? Niemand! Die Bevölkerung Deutschlands will in Frieden und guter Nachbarschaft mit allen Staaten, auch mit Russland und der Ukraine, leben! Deutschland ist durch zwei Weltkriege – von deutschen Kriegsverbrechern ausgelöst und Millionen Menschenleben auslöschend – jedesmal selbst an den Rand der Katastrophe getrieben worden! Also: Wenn diese Leute schon selbst kein Geschichtsbewusstsein und kein Verantwortungsgefühl mehr haben – wer hat diese Leute zu diesen Kriegshandlungen ermächtigt? Am 27. Februar beschloss der Deutsche Bundestag neue Sanktionen gegen Russland mit dem Ziel, »die Wirtschaft Russlands zu ruinieren« (Zitat Annalena Baerbock). Ist diese Frau noch bei Sinnen? Ist dieser »Außenministerin« nicht klar, dass das quasi eine Kriegserklärung ist? Deutschland will Russland niederringen: Hatten wir das nicht schon mal? Bei ihrer Rede vergaß Baerbock zu erwähnen, dass diese Sanktionen eine Energiekrise in Deutschland hervorrufen werden und – selbstverständlich – die Bevölkerung diese Sanktionen bezahlen muss. (…) Fazit: Die Regierung und der Deutsche Bundestag treiben Deutschland in den Krieg! (…) Die Sitzung des Bundestages vom 27. Februar 2022 zeigte den ganzen Wahlbetrug aller Parteien gegenüber ihren Wählern! Ich beantrage die Neuwahl!

Hans-Helmut Heinrich, per E-Mail

Raus aus NATO

Zu jW vom 2.3.: »Alte Ideologie«

Schon nach vier Tagen Krieg (…) hieß es, dass Deutschland 100 Milliarden Euro zusätzlich als »Sonderbudget« und noch zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt für Rüstung bereitstelle. Da reibt sich ein jeder die Augen, der wirklich darüber nachzudenken anfängt. Wo bleiben die Demos dagegen angesichts von Hartz IV und rückständigem Schulsystem, übler Zustände in Schulgebäuden, fehlender Lüftungen mit Filtern, Obdachlosen usw. usf.? (…) Eine Linke sollte (…) die sofortige Beendigung des Krieges von allen Seiten, die Beendigung der Herrschaft des nationalistischen Regimes in der Ukraine und die Durchsetzung mindestens der Minsker Vereinbarungen fordern. Die Menschen sollten alle an die Völkerverständigung erinnert werden (…). Das ist die solidarische Forderung der Stunde: keine Hatz auf Russen – Frieden für alle auf der Welt! Milliarden für Wohlstand statt Waffen! Deutscher NATO-Austritt und Auflösung der NATO – jetzt erst recht!

Renato Lorenz, Berlin