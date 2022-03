Der Nonkonformist

UPI/dpa »In Wirklichkeit nehmen wir alle Drogen. Ich (soweit ich das beurteilen kann), indem ich Filme mache, andere, indem sie sich in irgendwelche Aktivitäten stürzen« – Pier Paolo Pasolini

Seinem Roman »Der Traum von einer Sache« hat Pier Paolo Pasolini (5.3.1922 bis 2.11.1975) dieses Motto vorangestellt: »Reform des Bewusstseins nicht durch Dogmen, sondern durch Analysierung des mystischen, sich selbst unklaren Bewusstseins, trete es nun religiös oder politisch auf. Es wird sich dann zeigen, dass die Welt längst den Traum von einer Sache besitzt.«

Der Auszug aus einem Brief von Karl Marx (Brief an Ruge, September, 1843, MEW 1) verweist tatsächlich auf den Kern von Pasolinis künstlerischen und ideologischen Dispositionen, nur dass diese Sache bei ihm der Vergangenheit anzugehören hatte. Auch ein mit Marx argumentierender Rückbezug auf Atavistisches oder dessen noch ungeklärte Teile war in der Nachkriegszeit in Italien nicht selbstverständlich und im Grunde auch nicht opportun. Pasolinis querdenkerisches Temperament oder dass er 1949 wegen eines Skandals um homosexuelle Akte aus der KPI geworfen worden war, machte es auch nicht leichter. Nicht selten klang der Cattocomunista wie ein Reaktionär des 19. Jahrhunderts. Zum kontroversen Charakterbild gehörte auch die bis heute notorische Bemerkung, er würde immer eher auf der Seite der Polizisten als auf der der Studenten (von 1968) stehen – zunächst in einem Gedicht, dann, seine »kleine rhetorische und paradoxe Spitzfindigkeit« erklärend, in seiner »Das Chaos«-Kolumne für die Zeitschrift Tempo (Ausgabe vom 17.5.1969). Denn in den Polizisten – den »Kindern armer Leute« – wollte er die Repositorien alter dörflicher Lebensweisen erkennen, in den Studenten sah er aber nur die aufgeblasenen Staatskader der nächsten Generation: »Herrensöhnchen der römischen Architekturfakultät«.

Es war ein Grundsatz in Pasolinis Denken, dass die Verbindungen zu archaischen Sphären erhalten bleiben müssen. Er sah diese Möglichkeit der Vermittlung in allem Volkstümlichen, in der Folkore, in traditionellen Lebensweisen, alten Riten, Redensarten und Dialekten, er sah sie auch in der christlichen Mythologie des Blutes. »Modern« war dagegen seine Chiffre für das Verbindungslose, das sich nur noch im gegenwärtigen Verbrauch von Konsumgütern verständigt. Übertreibungen niemals abgeneigt, nannte er das neue System des Massenkonsums »neofaschistisch«, die Angehörigen des Bürgertums seien dementsprechend schicksalslose Karikaturen und alle Faschisten, und zwar »immer, überall und egal, welcher Partei sie angehören«.

Seiner eigenen Auffassung nach ein Ketzer, Pirat und Protestant, war Pasolini jedenfalls ein Sonderfall in linksliberalen oder kommunistischen Milieus. Deren Zwänge und Konformismen lehnte er ab, so sehr er aus ihnen auch einen guten Teil seiner häretischen Energien bezog.

Doch so sehr der meinungsstarke Idiosynkrat als Person und Essayist eine Zumutung gewesen sein mag, die Verve seiner künstlerischen Arbeiten kam doch aus anderen als nur querulatorischen Quellen. Im Stück »Stilbestie« hat er die wichtigste benannt: »Dichter meines Geschlechts«, eine fleischliche Körperlichkeit, im Grunde eine Religion der Geilheit, die ihre eigenen Formen von Ergebenheit und Erhabenheit bedingt.

Pasolinis frühe Romane (»Ragazzi di vita«, »Vita violenta«, »Der Traum von einer Sache«), seine ersten beiden Filme (»Accattone«, »Mamma Roma«) waren daher in lumpenproletarischen Milieus spielende und von Prostitution und Zuhälterei geprägte Passionsgeschichten. Er war aber auch zu sehr vom Marxismus, der Psychoanalyse oder dem russischen Formalismus geprägt, um seine Figuren rein psychologisch zu motivieren und die Handlungen im kleinen Drama von nach und nach aufgedeckten Informationen anzulegen. Das begünstigte Adaptionen der antiken Tragödie oder des Matthäusevangeliums.

Die Lustbarkeiten der »Canterbury Tales«, der »Geschichten aus 1.001 Nacht« und des »Decameron« verband Pasolini wiederum zu einer »Trilogie des Lebens«, die er zu großen Teilen im Iran, Jemen, in Eritrea und Äthiopien drehte. Diese Länder hatten sich nicht nur, heute undenkbar, als pittoreske Drehorte angeboten, Pasolini glaubte hier auch dem Traum seiner alten Sache nachgehen zu können. In den Dokus »Skizzen für einen Film über Indien« oder »Die Mauern von Sanaa« hat er seine politische Sehnsucht völlig offengelegt, dass die Dekolonisierung auch zu einem identitären Rückstoß zu Lebensformen führen möge, wie sie vor der europäischen Einflussnahme für Jahrtausende bestanden hatten. Die »Trilogie« war sein Beitrag zu diesem Wunschbild einer armen, rauhen und rustikalen Welt, in der die Menschen verschmitzt, unbefangen, heiter sind und eben nicht neurotisch wie überall sonst.

Die Filme dieser Reihe haben viel von ihrer Faszination verloren, was auf deren herbe und trockene Antithesen nicht zutrifft. Damit ist zum Beispiel »Teorema« (1968) gemeint, aber auch »Salò oder die 120 Tage von Sodom« (1975). Dieses Anti-Decameron, ein Alptraum von einer Sache, ganz und gar auf der Seite von Macht, Sarkasmus, Zerstörung und Tod stehend, hat selbst noch nach fast fünfzig Jahren nicht den Rang als das brutalste Passionsspiel der Kinogeschichte eingebüßt.