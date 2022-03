Ein Bündnis aus mehr als 30 internationalen Vereinigungen forderte am Freitag stärkeren Einsatz für die Energiewende. Angelika Claußen, Vorsitzende der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten Organisation IPPNW, dazu:

Der Weltklimarat und die UN haben uns am 28. Februar 2022 auf drastische Weise in ihrer Stellungnahme verdeutlicht, wie wenig Zeit uns noch für die Energiewende bleibt. Alte Fehler jetzt zu wiederholen wäre eine katastrophale Fehlentscheidung! (…) Ohne eine radikale Energiewende innerhalb dieses Jahrzehnts werden kritische Schwellenwerte überschritten, und die Klimakrise verselbständigt sich. Kohlekraftwerke beschleunigen diesen Vorgang. Erdgas über die Weltmeere zu transportieren ist klimapolitischer Irrsinn. Und Atomenergie ist dem Klimawandel schutzlos ausgeliefert: AKW müssen stetig gekühlt werden – ist der Wasserpegel zu niedrig oder das Wasser zu warm, droht ein Störfall. Keiner dieser Energieträger eignet sich für die Zukunft. Deshalb müssen wir die Krise für eine radikale Energiewende nutzen, anstatt uns weiter in Abhängigkeiten und klimaschädliche Geschäfte zu verwickeln!

In einer Erklärung der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) vom Freitag zum Krieg in der Ukraine heißt es:

Jeder Krieg ist eine Niederlage. Der Krieg in der Ukraine ist vor allem eine Niederlage der Friedenskräfte in den NATO-Ländern. Damit ist dieser Krieg auch unsere Niederlage. Es ist uns nicht gelungen, den Druck zu entwickeln, der das nationalistische Regime der Ukraine gezwungen hätte, den achtjährigen Krieg gegen den Donbass zu beenden, der bereits mehr als 15.000 Todesopfer gefordert hat. Es ist uns nicht gelungen, die seit 1999 laufende Osterweiterung der NATO zu stoppen. Es ist uns nicht gelungen, den Druck auf unsere Regierung zu entwickeln, dass in Europa ein System kollektiver Sicherheit etabliert wird, das die Sicherheitsinteressen aller Länder berücksichtigt.

Dieser Krieg hat bereits Tausende Opfer gekostet. Soldaten, Zivilisten wurden und werden getötet. Die Zerstörungen sind immens, Hunderttausende auf der Flucht. Unser Mitgefühl gehört allen Opfern und ihren Angehörigen. Dieser Krieg muss beendet werden. Das geht nur über Verhandlungen, nicht mit Russen-Hass, Kriegspropaganda und Aufrüstung.

Die Bundesregierung macht Letzteres. In nur wenigen Tagen lag ein Hochrüstungspaket auf dem Tisch, von dem fraglich ist, ob es nicht bereits vor diesem Krieg entwickelt worden war. (…) Wir sagen: Aufrüstung fördert den Krieg. Wir sagen: Aufrüstung nützt nur der Rüstungsindustrie, sofort hat zum Beispiel die Firma Rheinmetall der Bundesregierung ein Aufrüstungspaket von 46 Milliarden Euro angeboten. Rein rechnerisch belastet diese Aufrüstung jeden Haushalt in der Bundesrepublik mit mindestens 3.000 Euro. Es kommt ein sozialer Kahlschlag auf uns zu, den dieses Land ebenfalls noch nie gesehen hat. Dagegen müssen wir uns wehren, dagegen braucht es den Widerstand der Arbeiter, Angestellten und Werktätigen, denn wir sollen das bezahlen. (…)

Die Situation wurde über Jahrzehnte durch die NATO-Osterweiterung und die Einkreisung Russlands heraufbeschworen. Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine müssen so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand führen. Der Waffenstillstand muss genutzt werden, um Verhandlungen über ein System der kollektiven Sicherheit zu erreichen, das mindestens die Ukraine, die Volksrepubliken im Donbass und Russland umfasst. (…)