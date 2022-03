Ernste Schwierigkeiten

Ueslei Marcelino/REUTERS Russlands Präsident Wladimir Putin und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping während eines BRICS-Treffens in Brasília 2019

Es gäbe in China auch ohne den Krieg Probleme zur Genüge, um den Nationalen Volkskongress vollauf zu beschäftigen, der am Sonnabend in Beijing seine Jahrestagung beginnt. Der Kampf gegen die Covid-19-Pandemie ist noch nicht zu Ende, die Turbulenzen um den Konzern Evergrande belasten die Immobilienbranche weiterhin, Skandale um Frauenhandel in China erfordern Reaktionen. Dass zu wenig Kinder geboren werden, ruft gleichfalls Sorgen hervor. Das Wachstumsziel für 2022, das auf der Jahrestagung verkündet werden soll, dürfte laut aktuellen Schätzungen in diesem Jahr niedriger ausfallen als 2021, als es letztlich satte 8,1 Prozent erreichte, dies freilich auch im Rahmen einer Aufholjagd nach dem schwachen 2,3 Prozent-Wachstum des Coronakrisenjahrs 2020. Alle Probleme werden aber in den Schatten gestellt von Russlands Krieg gegen die Ukraine.

Das liegt – jenseits des Leids und der Schäden, die der Krieg anrichtet – aus chinesischer Sicht vor allem daran, dass der russische Angriff auf das Nachbarland China in ernste außenpolitische Schwierigkeiten bringt. Dass Russland schon in der Vergangenheit gewisse – freilich begrenzte und klar kalkulierte – militärische Risiken einging, so mit der Aufnahme der Krim oder in Syrien, hat Beijing längere Zeit davon abgehalten, sich allzu eng an Moskau zu binden: Die Volksrepublik setzt streng auf die Wahrung der Souveränität und Integrität aller Staaten, baut ihre internationale Stellung vor allem auf der Basis ökonomischer Stärke aus und sucht provozierendes Vorgehen, gar auf militärischer Ebene, nach Möglichkeit zu vermeiden. Russlands Überfall auf die Ukraine ist für diese Politik katastrophal. Dies übrigens um so mehr, als alles darauf hindeutet, dass Moskau Beijing gänzlich im unklaren über seine Kriegspläne gelassen hat – auch bei der Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung der beiden Staaten am 4. Februar in der chinesischen Hauptstadt.

China steckt seitdem in einem Dilemma. Den Krieg billigen kann und will es nicht. Dem penetranten US-Druck nachzugeben und sich von Russland offiziell zu distanzieren, das kommt ebensowenig in Frage, weil die Kooperation mit Moskau zur Behauptung im Machtkampf mit dem Westen sehr hilfreich ist – und überhaupt: Die USA sind ja ihrerseits für ihre Angriffskriege berüchtigt. Also hat sich Beijing bislang in UN-Gremien stets der Stimme enthalten und mit Blick auf den Krieg beide Seiten zu Zurückhaltung und zur Einstellung der Kämpfe gemahnt. Mit der Zuspitzung des Krieges, zuletzt mit dem Angriff auf das AKW Saporischschja beginnt Beijing gegenüber Moskau jedoch deutlicher zu werden. Dass jetzt zwei bedeutende Entwicklungsbanken mit Sitz in China, die große AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) sowie die BRICS-Bank NDB (New Development Bank), ihre Aktivitäten in Russland und Belarus eingefroren bzw. reduziert haben, ist ein starker Hinweis, dass Moskau den Bogen nicht überspannen darf, will es seinem Bündnis mit Beijing nicht dauerhaft schaden.