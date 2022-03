Ein Plan und sein Haken

C. Hardt/Future Image/imago images Je ärmer, desto kleiner die Wohnung und größer die Mietbelastung (Plattenbau in Köln-Meschenich)

Die Mieten steigen, die Zahl der Sozialwohnungen sinkt – das mit der »sozialen Frage des 21. Jahrhunderts« ist sogar Horst Seehofer mal in eine Rede geschrieben worden, hieß es bei der Bundestagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, die am Freitag in Berlin endete. Ein Austausch der Einrichtungsleiter. Ohne Betroffene (wie sie vor'm Tagungsort beim Bierchen über Atom- und Thermobomben schwatzten). Dafür mit wortmächtigen Klassenfeinden.

»Ich bin ja selber Vermieter«, meinte Dirk Löhr, Professor für Steuerlehre an der Hochschule Trier, auf einem Podium am Donnerstag. Er kassiere eher wenig von seinen Mietern, schon damit die nicht ihre »Rechte ausreizen«. Diese Haltung sollte durch Steuervorteile honoriert werden, fand Löhr, der sich auf eine Preisbindung einließe – befristet, versteht sich –, und dazu ein Modell vorstellte.

Es nickte der Präsident von Haus und Grund Deutschland, Kai Warnecke, der als einziger Krawatte trug (und was für Manschetten!): »Der Wurm muss ja dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Wenn man auf diese Art und Weise ein paar Wohnungen angeln kann – ja, Gott, ich sehe da keinen großen Haken.« Allerdings würden mehr als zwei Drittel der privaten Vermieter keinen Gewinn erwirtschaften. »Man glaubt's nicht, aber das sind die Zahlen aus den Steuererklärungen, Anlage V und V« (Vermietung und Verpachtung). Die allermeisten Vermieter würden ihre Einnahmen also bereits beim Finanzamt abschreiben und wären zu einem weiteren »Steuervorteil nach dem Löhrschen Modell nicht berechtigt«.

Es blieb dem Soziologen Andrej Holm von der Berliner Humboldt-Uni vorbehalten, den Blick auf die allgemeinere Problemlage zu lenken. Daten aus den 77 deutschen Großstädten (über 100.000 Einwohner) zeigten, dass in der Mehrzahl der Haushalt schon mehr als 30 Prozent des Einkommens für die Miete draufgehen. Bei einem guten Viertel seien es mehr als 40 Prozent. Je geringer die Einkünfte, desto kleiner die Wohnung und größer die relative Belastung. Wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens erhalte und damit offiziell arm sei, zahle 46,2 Prozent davon für die Miete. Bei denen mit über 140 Prozent des Medianeinkommens seien es nur 19,8 Prozent. Zu beobachten sei eine stetige Verschärfung des Gegensatzes, so Holm: »Wir brauchen also nicht nur ein paar Wohnungen, die irgendwo geangelt werden.«

Als der Soziologe daraufhin die Vergesellschaftung allen Wohnraums ins Gespräch brachte und nicht direkt auf Ablehnung stieß, teufelte Warnecke los wie auf Koks: »Das können Sie besser! Sich hier mit Herrn Holm gemein zu machen!« giftete er einen Nebenmann an. »Wir haben hier eine sehr ideologische Debatte – ich weiß gar nicht, warum, Herr Holm!« Und wandte sich mit einem »Um Gottes willen!« dem Gegner zu: »Als Ihr Parteifreund Herr Gysi vor 15 Jahren die kommunalen Bestände verscherbelte, da hat sich jeder mit ein bisschen Ahnung von Immobilienwirtschaft an den Kopf gepackt, für welche Ramschbeträge Sie den Kram vertickt haben – die Linkspartei hat die ganzen Probleme hier in Berlin geschaffen!« Jetzt mit Lösungen zu kommen sei »hart an der Grenze zur Unverschämtheit«. Steuerprofessor Löhr grinste breit, Holm wirkte völlig zermatscht.

Dass allein Gregor Gysi den Ausverkauf Berlins besorgt habe, war am Mittwoch auf der Konferenz schon von einem Bundestagsmitglied der Grünen, Wolfgang Strengmann-Kuhn, gesagt worden. Auch hier nach einem Soziologenreferat. »Wir leben in einer Klassengesellschaft«, hatte Stephan Lessenich (Frankfurt am Main) bekräftigt. Die Besitzenden erzielten »Extraprofite« durch überteuerte Vermietung. Der Konkurrenzkampf um die Wohnungsbestände werde »systematisch befeuert«. Das Marktprinzip sei Quelle allen Übels. Aber das war dem Podium zu radikal und allgemein, so blieb es beim gewohnten Hickhack der Parteienkonkurrenz.

Womit wir beim »Nationalen Aktionsplan zur Überwindung von Wohnungslosigkeit« wären, den Bundesbau- und Wohnungsministerin Klara Geywitz (SPD) bei der Eröffnung der Tagung am Mittwoch ankündigt hatte. Die Überwindung ist für 2030 geplant, die Arbeitsaufnahme für Ende 2022. Es gehe um dauerhafte Sozialbindung durch Einführung einer »neuen Wohngemeinnützigkeit«, erklärte die Sozialdemokratin. Ein »Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen« solle gegründet werden, auch mit der Immobilienwirtschaft. Und dennoch will Geywitz, wie sie auf der Tagung versicherte, die neue Wohngemeinnützigkeit »nicht nur als reines Steuerabschreibungsmodell ausgestalten«. Man darf gespannt sein.