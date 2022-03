Die nächste »Aktualisierung«

Karina Hessland/imago images Will eine »Konfrontation zwischen Demokratie und rechtem Autoritarismus« festgestellt haben: Susanne Hennig-Wellsow (Erfurt, 3.2.2020)

Nach der Sondersitzung des Bundestages am vergangenen Sonntag, bei der von der Fraktion Die Linke ein eigener, nicht angenommener Entschließungsantrag zum russischen Angriff auf die Ukraine eingebracht worden war, hieß es in einer von der Partei verbreiteten ergänzenden politischen Erklärung: »Unser Antrag lehnt im Gegensatz zum Mehrheitsantrag Waffenlieferungen und Aufrüstung ab.« Unterzeichnet worden war diese Erklärung von den beiden Parteivorsitzenden Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow, der Kofraktionschefin Amira Mohamed Ali und dem parlamentarischen Geschäftsführer Jan Korte. Im nachhinein wurde durch Recherchen dieser Zeitung bekannt, dass Hennig-Wellsow in der Fraktionssitzung vor der Sondersitzung Waffenlieferungen an die Ukraine keineswegs abgelehnt, sondern offen befürwortet hatte.

Am Donnerstag veröffentlichte die Kovorsitzende auf ihrer privaten Internetseite einen längeren Text, der den Schluss nahelegt, dass sie auch mit der offiziell bekundeten Ablehnung des Aufrüstungskurses nicht einverstanden ist. Unter der Überschrift »Wir müssen reden« heißt es darin unter anderem: »In Zeiten, in denen sich große Mehrheiten der Bevölkerung große Sorgen machen, dass ein Krieg auch die Bundesrepublik erreicht, müssen wir unsere eigenen Vorstellungen von ›Defensivpotentialen‹ schärfen, wie sie in unserem Grundsatzprogramm heißen.« Das bedeute nicht, die Kritik an »gefährlicher Aufrüstung« einzustellen, »es bedeutet aber wohl, der Lage angemessene konkrete Vorstellungen zu entwickeln«. Es gehe ihr dabei nicht »ums unbedachte Überbordwerfen von irgendwas, sondern um Aktualisierungen linker Positionen vor dem Hintergrund eines tiefen Bruchs«.

Teil dieser fälligen »Aktualisierung« ist für Hennig-Wellsow augenscheinlich auch ein mögliches Abrücken von der im Parteiprogramm enthaltenen Forderung nach Auflösung der NATO. Sie verkleidet diese Überlegung wie an anderen Stellen des Textes mit einer Frage: »Sagen wir weiterhin jenen, die ihre Sicherheit in der NATO suchen, dass deren Auflösung unser programmatisches Ziel ist?« Zu der ebenfalls im Programm enthaltenen Forderung nach einem System kollektiver Sicherheit unter Beteiligung Russlands schreibt sie: »Ein Russland unter Putin, das erleben gerade nicht nur die Menschen in der Ukraine, bedroht souveräne Staaten.«

Damit verschränkt bietet Hennig-Wellsow eine Deutung des Konfliktes an, die eng an Narrative des »westlichen« liberalen Mainstreams angelehnt ist bzw. diese weithin übernimmt. So ist ihrer Ansicht nach die Frage zu stellen, »was das für die Politik der Linken bedeutet, wenn die Konfrontation zwischen Demokratie und rechtem Autoritarismus zum heißen Krieg wird«. Es gehe in diesem Fall um die »Verteidigung von gesellschaftlichem Fortschritt«. In der inneren Politik habe die Partei nie einen Zweifel daran gelassen, »dass gegen Rechtsradikale mehr getan werden muss, als Mahnungen auszusprechen. Aber wie schwer geht uns über die Lippen, von der ›Wehrhaftigkeit der Demokratie‹ zu sprechen, wenn es um deren Schutz vor äußerer Bedrohung geht?«

Unterdessen meldete sich auch der außenpolitische Sprecher der Fraktion, Gregor Gysi, wieder zu Wort. Er hatte der Fraktion nach jW-Informationen vor der Sondersitzung empfohlen, dem Aufrüstung und Waffenlieferungen legitimierenden Entschließungsantrag der Regierungsparteien und der Union zuzustimmen bzw. ihn mit einzubringen, dafür aber keine Mehrheit gefunden. In einem Interview mit der Welt (Freitagausgabe), in dem diese interne Positionierung Gysis nicht thematisiert wird, erklärte er es für »richtig, wenn Waffen geliefert werden«. Nur Deutschland solle das »aus historischen Gründen« nicht tun.