Christian Mang Es mangelt an Respekt für die Arbeit von Frauen in sozialen Berufen – Warnstreik von Kitabeschäftigten (Berlin, 26.2.2019)

Die Gewerkschaften und ihre Mitglieder wollen mit dem Arbeitskampf am Frauentag ein Zeichen setzen, nachdem die erste Runde der Tarifverhandlungen mit der »Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände« (VKA) am 25. Februar ergebnislos geblieben war. Die Beschäftigten seien »maßlos enttäuscht« darüber, dass ihre Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen und Entgelterhöhung auf kein Entgegenkommen getroffen seien, erklärte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle. »Nach zwei Jahren besonderer Herausforderungen durch die Pandemie fühlen sie sich im Regen stehengelassen«, heißt es in der Pressemitteilung vom Dienstag weiter. Die bundesweiten Warnstreiks am 8. März sollen die Ernsthaftigkeit der Forderungen untermauern.

In den Tarifverhandlungen geht es um Personalausstattung und Entlohnung von rund 330.000 Beschäftigten. Etwa 83 Prozent von ihnen sind weiblich. Verdi fordert für Kitaerzieherinnen und Angehörige anderer sozialer Berufe »eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die zunehmend belastend sind, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel, den es bereits lange vor der Coronapandemie gab und eine finanzielle Aufwertung ihrer Tätigkeiten«, so die Gewerkschaft.

Den 8. März hat Verdi sich für die Streiks ausgesucht, um die »Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst und das Thema Aufwertung in den Mittelpunkt unserer Aktionen« zu rücken. Schließlich lägen die Wurzeln des Internationalen Frauentages in der »Tradition gewerkschaftlicher Frauenkämpfe und streikender Frauen«. Wie vor 100 Jahren mangele es an Respekt für die Arbeit von Frauen in sozialen Berufen. Nach wie vor seien Berufe, in denen mehrheitlich Frauen tätig seien, weniger anerkannt und schlechter bezahlt als solche, in denen hauptsächlich Männer arbeiteten. So sei es »nicht nachvollziehbar, dass beispielsweise Sozialarbeiterinnen weniger verdienen als Ingenieure, obwohl der Studienabschluss als gleichwertig zu sehen ist«, betonte Hilke Stein, Leiterin des Fachbereichs Gesundheit, Soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft im Verdi-Landesbezirk Hamburg, laut der Pressemitteilung. Deshalb sei die Idee, »am Internationalen Frauenkampftag ein Zeichen der Solidarität zu setzen«, genau richtig. Im Aufruf der Gewerkschaft heißt es: »Seit Jahrzehnten sind wirksame Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und eine finanzielle Aufwertung der Arbeit in den Sorgeberufen überfällig.«

In der ersten Runde der Tarifverhandlungen hatte die Gewerkschaft darauf hingewiesen, dass allein in den Kindertagesstätten 173.000 Fachkräfte fehlen. Dieser Mangel gehe zu Lasten der Erzieherinnen, betonte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke. Es sei »unverständlich, dass die Arbeitgeber in dieser Auftaktrunde nicht schon ein klares Signal gesetzt haben, mit uns gemeinsam einen Weg zu besseren Bedingungen in den Kindertagesstätten einzuschlagen«. VKA-Präsidentin Karin Welge kritisierte am 25. Februar in einer Mitteilung, »wie weitreichend und umfangreich die Forderungen der Gewerkschaften sind. Sie würden zu schweren Unwuchten im Tarifgefüge des kommunalen öffentlichen Dienstes und zu überproportionalen und nicht finanzierbaren Personalkostensteigerungen führen«. Eine Aufwertung einzelner Beschäftigtengruppen könne es nur differenziert geben.

In den zurückliegenden Tarifrunden für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst der Kommunen wurden finanzielle Verbesserungen durchgesetzt. 2015 hatten sich die Tarifparteien darauf verständigt, im Sommer 2019 das damalige Ergebnis zu evaluieren. Der Tarifvertrag sollte frühestens zum 1. Juli 2020 gekündigt werden. Wegen der Coronapandemie wurden die geplanten Verhandlungen abgesagt. Die jetzigen Gespräche knüpfen insofern an jene vor sieben Jahren getroffene Verabredung an, die Bedingungen für die Beschäftigten in den kommunalen Sozial- und Erziehungsdiensten weiterzuentwickeln. Am 21. und 22. März wird wieder verhandelt.