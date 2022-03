Kein Ende in Sicht

Thomas Mukoya/REUTERS

Am Donnerstag ist in Kenia das 50jährige Bestehen des UN-Umweltprogramms UNEP mit einem Festakt gefeiert worden. Seit seiner Gründung im Jahr 1972 setzt sich das UNEP mit Sitz in Nairobi nach eigenen Angaben für den weltweiten Umwelt- und Naturschutz ein. Am Mittwoch war im Verwaltungsorgan UNEA eine Weichenstellung gelungen: Die Versammlung ebnete den Weg für konkrete Verhandlungen, die zu einem rechtsverbindlichen globalen Plastikabkommen führen sollen. Die Konvention, die den Plastikmüll weltweit eindämmen soll, soll bis 2024 erarbeitet werden. Die Menge an produziertem Plastik ist zwischen 1950 und 2017 von zwei Millionen Tonnen jährlich auf 348 Millionen Tonnen pro Jahr gestiegen. Oft landen sie in Kenia: Am Stadtrand von Nairobi trägt eine Müllsammlerin (Foto) am Sonnabend auf der Dandora-Deponie wiederverwertbare Kunststoffe zusammen. (dpa/jW)