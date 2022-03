Sanktionen: Kredite für betroffene Firmen

Berlin. Die Bundesregierung hat für von Sanktionen gegen Russland betroffene Firmen ein Kreditprogramm angekündigt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) sagte am Donnerstag in Berlin, die Unternehmen könnten mit Krediten der staatlichen Förderbank KfW von den guten Zinsbedingungen des Staates profitieren. Das Programm habe zum Ziel, Unternehmen, die durch die Sanktionen Schaden erlitten, neue Geschäftsfelder zu ermöglichen. Das Volumen des Programms wurde von Habeck nicht genannt. Die Pläne seien noch nicht abschließend in der Regierung abgestimmt, sagte der Minister. (dpa/jW)